Quand la mode et le textile s'engagent pour la transition écologique à La Réunion

Le 5 février 2024, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire ECO Impact a annoncé engager La Réunion dans la mode responsable. Pour ce faire, l'entreprise qui œuvre pour l'économie circulation du textile et de l'habillement a décidé de renforcer ses actions en faveur de la transition écologique du secteur mode et textile sur le territoire réunionnais. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos : Eco impact)

Après le concours de mode upcyclée lancé en mars 2023, elle ouvre les portes de sa prochaine exposition "La Réunion fait sa Fashion Revolution", à partir du 16 février 2024 au 35 rue Jules Thirel, Savanna Saint Paul. Une exposition qui a vocation à éveiller les consciences et à contribuer à changer les comportements pour moins de gaspillage et plus de durabilité dans la mode.

Le secteur textile, et celui de la mode en particulier, se trouve aujourd’hui à un tournant. Il doit accélérer sa transition et son adaptation aux enjeux climatiques et sociaux, afin de répondre aux standards actuels et futurs en termes de développement durable. D'autant plus que les réglementations nationales et européennes se renforcent et exigent plus de transparence de la part de toutes les

parties prenantes du secteur.

Dans ce cadre, ECO Impact agit à La Réunion pour : créer des emplois sur le territoire à travers la revalorisation des déchets textiles notamment le surcyclage, fédérer les acteurs et les parties prenante de la mode circulaire autour d'un écosystème évolutif et collaboratif, valoriser et développer la production locale et les talents créatifs de La Réunion, dynamisant ainsi l'économie du territoire via la transition écologique du secteur du textile et de l’habillement.

L’exposition "La Réunion fait sa Fashion Revolution" est le 3e évènement de sensibilisation qu’ECO Impact lance sur le territoire de La Réunion, avec le soutien de l’ADEME Réunion et de ses partenaires privés tels que la compagnie aérienne French bee et l’Hôtel Dina Morgabine Saint Denis.

Accueillie partiellement par le Dina Morgabine Saint-Denis depuis le 21 décembre 2023, elle sera ouverte au public à partir du 17 février 2024 dans les locaux de son futur tiers-lieu RUNway by ECO Impact à Savanna Saint-Paul, dédié à la mode éthique et circulaire. On pourra y découvrir des pièces d'exception créées par des artisans, des stylistes et des artistes réunionnais engagés, à partir de matériaux estampillés comme déchets. On y retrouvera également des créations de Noémie Devime Paris et Maison Mourcel, deux marques pionnières de la mode éthique française, ainsi que celles des candidats du concours de création de mode upcyclée organisé en 2023.

Dans le cadre de ses engagements RSE liés au textile, la compagnie aérienne French bee, partenaire de nos évènements, nous a confié des anciens uniformes de son personnel naviguant pour une revalorisation originale. Plusieurs créations ont été réalisées par Noémie Devime et des artisans couturiers locaux, et feront partie de l'exposition.

Suite à l’exposition "La Réunion fait sa Fashion Revolution", ECO Impact lancera son 1er ECO Fashion Week à La Réunion au mois d'avril 2024 en partenariat avec Fashion Révolution France. Exposition, conférences, défilés, ateliers de réparation et d’upcycling, boutique éphémère, de nombreuses activités sont prévues lors de cet événement. Un appel à participation sera lancé à destination de tous les professionnels qui partagent notre vision d'une mode plus éthique et durable.

En parallèle de ses évènements de sensibilisation, ECO Impact renforce aussi ses collaborations avec le monde éducatif en signant une convention de partenariat ce lundi 05 février avec le lycée Isnelle Amelin pour soutenir la filière BTS Mode et de valoriser le travail des enseignants et des élèves à travers ses évènements.

Des modules de formation seront également proposés aux institutions et aux entreprises de La Réunion sur les sujets d’achat responsable, d’éco-conception et de réduction des déchets textiles.