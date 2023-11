Quatre ministres en visite à La Réunion

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique et Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger du sont en visite à La Réunion du 29 novembre au 1er décembre 2023. Nous publions le communiqué de la préfecture et leur programme ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Ces déplacements interviennent notamment pour l’ouverture officielle des outre-mer French Tech Days à La Réunion, un rendez-vous porteur de sens et d’opportunités pour les Outre-mer. Reconnue capitale French Tech depuis le 2 février dernier, La Réunion est la première des régions d’Outre-mer à obtenir cette labellisation. Organisé par la Capitale French Tech de La Réunion et la communauté

des entrepreneurs du territoire, l’événement Outre-Mer French Tech Days vise à marquer le soutien de l’Etat à la communauté des entrepreneurs ultramarins.

Pour la ministre de la Culture et le ministre chargé des Outre-mer, il s’agit également de valoriser la création de la 21ème école nationale supérieure d’architecture (ENSA) : aujourd’hui entité dépendante de l’ENSA Montpellier, demain, l’ENSA de La Réunion sera complètement autonome. Le Gouvernement a décidé de faire de cette antenne une école à part entière. L’ENSA de La Réunion deviendra la 1ère école d’architecture implantée dans un département ultra-marin.

Dans le cadre de ces visites officielles de nombreuses séquences sont proposées à la presse pour valoriser le caractère innovant, précurseur et engagé du territoire de La Réunion et des acteurs locaux dans les domaines de la culture, de l’entrepreneuriat, de l’export, du numérique. Retrouvez ci-dessous l’ensemble du programme.