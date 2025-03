Saint-Paul : quatre Réunionnais médaillés pour avoir sauvé une petite fille pendant le cyclone

Ce samedi 15 mars 2025, le député Perceval Gaillard a remis quatre médailles de l’Assemblée nationale pour acte de courage et de dévouement. Les récipiendaires avaient sauvé une petite fille emportée par les eaux à Saint-Gilles-les-Hauts lors du passage du cyclone Garance. (Photo : Perceval Gaillard)

Lors du passage du cyclone Garance, Grégory Dolphin, Brian Thomas, Keshave Buchoo Cartaye et Leny Robert se sont illustrés par un acte de bravoure. À Saint-Gilles-les-Hauts, dans le secteur de l’Éperon, ils ont sauvé une petite fille, Péroumaly, emportée par les eaux.

Pour honorer cet acte héroïque, c'est le député Perceval Gaillard qui a remis à chacun des quatre sauveteurs la médaille de l’Assemblée nationale. La cérémonie s’est tenue devant leurs proches, leurs voisins et plusieurs habitants de Saint-Paul.

- Une reconnaissance officielle de la République pour les quatre Réunionnais-

Lors de son discours, le député a salué le courage et le dévouement des quatre hommes, rappelant que leur geste avait marqué non seulement leurs familles et la commune, mais également l’ensemble de La Réunion.

"En vous remettant cette médaille, ce n’est pas seulement le député de votre circonscription qui honore votre courage et votre dévouement, c’est l’Assemblée nationale dans son ensemble et la République qui reconnaissent officiellement votre geste de bravoure", a déclaré Perceval Gaillard.

Le sauvetage de la petite Péroumaly a suscité l’admiration de nombreux Réunionnais. Cette remise de médaille vient consacrer la reconnaissance institutionnelle de cet acte de courage.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com