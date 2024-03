Rachelle, une jeune artiste réunionnaise prometteuse

Depuis son plus jeune âge, Rachelle, originaire de La Réunion a toujours eu la musique dans le sang. Après la sortie de son premier clip, cette jeune artiste a pris ses quartiers à Paris pour conquérir la capitale. Du haut de ses 23 ans, Rachelle, a quitté son île natale il y a plus d'un an pour poser ses bagages dans la capitale parisienne. Son objectif est clair : faire décoller sa carrière de chanteuse et saisir toutes les opportunités qui se présenteraient à elle (Photo : Loïc Panechou)

Il semblerait que son audace soit payante. Depuis son arrivée à Paris, Rachelle multiplie les apparitions sur scène, que ce soit dans des restaurants, dernièrement au "O Délice Eternel" à Andrésy, des sessions de jam avec ses amis, ou même aux côtés du groupe de gospel auquel elle appartient, Total Praise Mass Choir lors d'une performance mémorable à l'Accor Arena en novembre dernier.

Si elle travaille à côté, en tant que assistante éducative petit enfance, Rachelle consacre tout son temps libre à sa passion dévorante pour la musique. "Dès mon arrivée à Paris, j'ai commencé à me produire au Trocadéro," explique-t-elle. "Je vis quelque chose d'incroyable dans la capitale". Regardez :

La chanteuse possède plusieurs cordes à son arc :"je chante mes propres compositions, je revisite des classiques, je joue de la guitare, du piano, et même d'un instrument de La Réunion, le Kayamb", explique-t-elle.

Il y a deux ans la réunionnaise a même sorti son premier clip "La Prière", tourné à La Réunion. Regardez :

- Des chansons "bienveillantes" -

En ce qui concerne son style musical, la chanteuse le définit comme "des chansons chrétiennes sur l’amour bienveillant".

Sa passion pour la musique remonte à sa petite enfance : "je dis souvent que si Obélix est tombé dans la potion magique dès la naissance, et bien moi je suis tombée dans celle de la musique", explique-t-elle avec humour.

"Mes premières scènes je les ai faites à huit ans à La Réunion. Durant toute mon enfance, j'ai été élève au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Paul et à la chorale les Jeunes voix et ensuite Solfaré" raconte Rachelle.

L'année dernière, Rachelle a participé au concours "Voix des Outre-mer". En 2022, elle a gagné le prix du jury dans la catégorie "interprète 18 et plus" au concours Tremploi des voix dans les Yvelines. Regardez ci-dessous sa prestation :

Elle confie "ressortir un single dans le courant de l’année et avoir de nombreux projets en cours dont des duos".

lc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com