Réunion Comedy Fest : les inscriptions pour ce festival de l'humour sont lancées

Depuis le jeudi 2 janvier 2025, sont ouvertes les inscriptions pour le Réunion Comedy Fest, 5ème édition. Huit finalistes seront retenus par un jury local pour un stage intensif au Kab'Art à Saint-Leu. La grande finale aura lieu le 21 février 2025. Avis aux humoristes, vous avez jusqu'au 15 janvier pour vous inscrire. Le festival lui, aura lieu du 17 au 23 février 2025.

"Nous attendons avec impatience les candidatures toujours aussi nombreuses d’année en année", lancent les organisateurs.

Inscription avant le 15 janvier, sur casting@reunioncomedyfest.re

- Huit sélectionnés pour le Réunion Comedy Cast'5 -

Les huit finalistes retenus par le jury local gagnent direct leur place, au stage gratuit de l’Académie d’humour parisienne, qui revient à la Réunion pour l’occasion.

Une semaine de stage intensif aura lieu ensuite au Kab’Art à Saint-Leu du 17 au 21 février pour préparer au mieux la finale .

La demi-finale aura elle lieu le samedi 1er février au Kab’Art devant un jury de professionnels.

Pour les huit sélectionnés, la grande finale aura lieu le vendredi 21 février devant un public afin d' élire le grand gagnant du Réunion Comedy Cast’ 5.

Le vainqueur gagnera une résidence d’artiste à Lespas Saint-Paul, ainsi qu’une semaine de formation à Paris.

- Qui pour sucédder à Anabel Feri ? -

Anabel Feri, originaire de Sainte Rose est la dernière gagnante de ce concours. Elle a eu la chance de pouvoir participer à un stage sur Paris en décembre dernier.

- Réunion Comedy Fest, 5ème édition -

La cinquième édition du Réunion Comedy Fest continue de s’implanter sur tout le territoire Réunionnais.

Si la partie ouest de l’île est majoritairement représentée grâce à des lieux déjà identifiés, l’événement s’installera

également dans des lieux insolites du côté est de l'île et dans le centre.

Sur sept soirées, le public pourra assister à 20 représentations :

- 13 one man, one woman show, dans le nord, l'ouest, le sud et l'est

- Un gala de clôture dans l'ouest

- Une finale du concours nouveaux talents de l'humour Réunionnais à L’Etang-Salé

- Trois Comedy Club gratuits dans l’ouest

- Un spectacle tout public, à Saint-Paul, à la Cité du Volcan et au Théâtre Vladimir Canter (Saint-Denis).

Cette année dans la programmation, partout sur l’île, Waly Dia, Laura Laune, Laurie Peret, Elodie Arnould, Michel Boujenah, Anabel Feri, Kay Botterman, Yann Guillarme, Edouard Deloignon, Kanageek , Audrey Rocheville

En 2024, le Réunion comedy Fest a accueilli près de 7.000 spectacteurs.

