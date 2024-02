Les réactions après la nomination de Marie Guévenoux

Les personnalités de La Réunion réagissent après la nomination ce jeudi 8 février 2024 de Marie Guévenoux au poste de ministre déléguée aux Outre-mer (Photo AFP - Le siège du ministère des Outre-mer, rue Oudinot à Paris)

• Jean Hugues Ratenon, député

De pire en pire : l’Outre-mer sacrifié sur l’autel de la cuisine politique. Une fois de plus, on change de ministre mais le cap politique d’appauvrir toujours plus les peuples ultramarins restera le même. Une fois de plus, il faudra reprendre tout à zéro, ce qui était déjà peu. Les mesurettes en cours vont être stoppés

Que va devenir le CIOM ? Les engagements pris par son prédécesseur sont-ils toujours d’actualité sur notamment les questions du pouvoir d’achat, la cherté de la vie, le logement, l’emploi, etc..

Une fois de plus, au nom de la parité homme-femme ; des équilibres politiques à trouver ; l’Outre-mer est et sera encore plus abandonné. Les changements de ministre se font à une cadence jamais vue n’offrant aucune visibilité et stabilité sur le long terme.

C’est un mépris alors que nous devons relever d’immenses défis.

La nouvelle ministre déléguée, sous tutelle, va comme d’habitude entamer une croisière des îles pour écouter, voir, comprendre. Des voyages exotiques avec l’argent public, l’argent des plus pauvres. En attendant cabri i mange salade.

Malgré cela, mon devoir c’est de continuer plus que jamais à créer le rapport de force et de favoriser l’union des forces Réunionnaises face à ce gouvernement.

L’objectif est de prendre ce qui est possible pour notre territoire. Pour les Réunionnais.

• Maurice Gironcel, président du Sidelec

À la suite de la nomination de madame Marie Guévenoux en qualité de Ministre délégué aux Outre-mer, je tiens à la féliciter et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. J’ai d’ores et déjà envoyé un courrier à la nouvelle Ministre délégué

Il est à souhaiter que ce remaniement annonce une nouvelle politique pour les Outre- mer en général et la Réunion en particulier.

Une urgence au regard de la crise généralisée qui perdure depuis des décennies. La population aspire à des solutions qui répondent aux difficultés de leur vie au quotidien et anticipent sur l’avenir.

Dans cet objectif, je suis convaincu que la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), issue de la loi NOTRe, élargie à toutes les forces vives, me semble être l’espace idoine pour coconstruire, avec l’État, un projet global, durable et solidaire. Sa mise en œuvre pourrait se faire à travers une Loi Programme spécifique.

Pour l’heure, compte-tenu de l’inflation qui se combine avec l’augmentation du prix de l’électricité, je réitère ma proposition « d’une indemnité de vie chère ponctuelle et exceptionnelle d’un montant de 150 € » pour tous. Concrètement, il s’agit de majorer le "Chèque énergie" en élargissant l’assiette des bénéficiaires.

De plus, après le cyclone Belal, la tempête Candice et les intempéries de ces derniers jours, je plaide pour que l’État nous accompagne pour sécuriser et fiabiliser davantage la desserte énergétique. Nous pouvons agir dans deux grandes directions : réaliser un grand plan d’enfouissement du réseau électrique corrélé à un plan d’élagage.

À ce titre, une augmentation structurelle du Compte d’Affectation Spécial pour le Financement des Aides aux Collectivités pour l’Électrification rurale (Cas Facé) est nécessaire notamment le « sous-programme intempérie ». Pour rappel, malgré l’inflation, les crédits du Cas-Facé n’ont pas évolués depuis 2012.

Enfin, après le passage du cyclone Belal, l’enlèvement, le traitement et la valorisation des milliers de tonnes de déchets verts occasionnent des dépenses importantes.

Celles-ci pénalisent les budgets des collectivités. Pour autant, nous devons maintenir un haut niveau de service sur l’ensemble du territoire.

Aussi, je propose d’examiner la possibilité d’attribuer une « dotation cyclone » spécifique aux déchets verts. L’objectif est double : éviter une augmentation de la fiscalité et maintenir une bonne qualité du service public. La saison cyclonique 2024 s’achève que d’ici la mi-mai, cette solidarité est à fort enjeu pour l’île et sa population.

• Fédération socialiste de La Réunion

Le remaniement gouvernemental d’Emmanuel Macron et Gabriel Attal touche à sa fin avec l’annonce de la liste des ministres délégués et secrétaires d'État, mettant ainsi un terme au "grand chambardement" qui n’aura que trop duré pour un effet minime avec la reconduite aux responsabilités de 65% des membres du gouvernement

L'attente a été longue et il est légitime de se demander comment le gouvernement a pu fonctionner pendant cette période. Cette situation, caractérisée par l'absence de nominations pendant presque un mois sur des postes clés laissés vacants, notamment ceux du Logement, de la Santé et des Transports laisse un sentiment d'inquiétude parmi les professionnels des secteurs concernés.

Ces annonces ne répondent pas aux attentes en ce qui concerne la représentation et les enjeux des outre-mer, que nous défendons à La Réunion. Cette longue vacance s’est d’ailleurs traduite par l’annulation pure et simple de la visite pourtant annoncée du Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer après un décret de déclaration de catastrophe naturelle loin des réalités, rappelant ainsi que pour s’occuper efficacement des Outre-mer, il faut une disponibilité suffisante, au risque que nos problèmes soient relayés dans les interstices d’un agenda ministériel réputé chargé.

La nomination de Marie Guévenoux en tant que Ministre déléguée chargée des outre-mer confirme que ce poste reste une variable d’ajustement des gouvernements d'Emmanuel Macron. D’autant plus que Ministre déléguée et donc absente du Conseil des Ministres, elle ne pourra pas peser sur les arbitrages qui s’annoncent d’ores et déjà difficiles.

De plus, la confirmation de poids lourds issus des Républicains et l’arrivée de plusieurs figures sarkozystes au gouvernement, suivies d’une déclaration de politique générale articulée autour de sujets de droite, constituent un virage politique inquiétant. L’abandon acté de l'ambition écologiste présidentielle vient renforcer cette préoccupation dans un contexte où la crise climatique se précise.

De son côté, le désaccord politique profond révélé à l’occasion de la nomination avortée de François Bayrou, confirme le virage à droite toute du second mandat de Macron. C’est aussi le sens de la nomination de Madame Guévenoux qui de par son parcours politique ne présente ni la fine connaissance de nos territoires ultramarins ni la fibre sociale et humaniste qui sont nécessaires pour

réussir à ce poste.

Nous resterons attentifs à ce que les intérêts de La Réunion soient défendus avec détermination face à ce gouvernement.

• Audrey Bélim, sénatrice

Marie Guévenoux a été nommée ministre déléguée aux Outre-mer. Je lui adresse mes félicitations républicaines. Les dossiers importants pour les Outre-mer ne manquent pas : suivi des mesures du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM), réforme de l'octroi de mer, renforcement de la résilience de nos territoires comme l'ont montré le cyclone Belal et la tempête Candice, lutte contre la vie chère, défense de nos agriculteurs...

Sans préjuger des qualités de Madame Guévenoux, il est regrettable qu'elle soit la 4ème ministre déléguée aux Outre-mer depuis mai 2022. Les Outre-mer ont des spécificités. Les politiques publiques sont complexes. Il est essentiel que la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer puisse rapidement prendre connaissance des dossiers et assurer la continuité des engagements de l'Etat. Philippe Vigier s'était par exemple engagé à ce que les associations de consommateurs soient associées à la réforme de l'octroi de mer : le Gouvernement doit rester fidèle à ses engagements. Le "réflexe Outre-mer" doit devenir une priorité !



Au-delà du ministère délégué aux Outre-mer, le nouveau gouvernement Attal est marqué par la continuité. Seul changement notable, Amélie Oudéa-Castera perd le ministère de l'Education nationale pour se concentrer sur les Sports et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Choix de raison qui aurait dû être le choix initial : les professeurs et la communauté éducative auraient pu se passer de ces polémiques inutilement blessantes.