Reconquête Réunion et son combat très important contre une poupée

Vie chère, inflation, bas salaires, pénurie de logements, services publics dégradés, budget des Outre-mer menacé : le parti Reconquête Réunion aurait pu parler de tous ces sujets, au cœur des préoccupations de la population. Eh bien non. Le combat actuel de ce parti, si on peut l'appeler ainsi, ce sont des poupées portant un voile, vendues dans une grande surface de l'ouest. Le sens des priorités, vous avez dit ? (Photo d'illustration AFP)

Nous n'étions pas certains de la pertinence de ce billet d'humeur. Après tout, Reconquête Réunion ne représente rien ni personne ici, leur unique candidate lors des dernières législatives n'ayant même pas réussi à cumuler 5% des voix dans sa circonscription, malgré son labourage de terrain ces dernières années.



Mais alors que certains de leurs membres – on ignore combien ils sont – s'amusent à publier les visages d'inconnus, dont celui d'un bébé, sur les réseaux sociaux pour l'unique raison qu'ils sont musulmans, les agissements de ce micro-parti posent question. Aussi insignifiant soit-il.



(Capture écran Twitter, les visages ont été floutés par la rédaction)



Son nouveau délégué départemental, Bruno Valeama, déclare revendiquer "un vrai vivre-ensemble, où chacun trouve sa place dans une communauté unie, et non un vivre-ensemble fragmenté, où chacun reste dans son coin". Pourquoi ses membres publient alors le visage d'inconnus, qui ont eu le malheur de sortir de l'aéroport au même moment qu'une de leur militante ?



S'il revendique un "vrai" vivre-ensemble, pourquoi vouloir placer "en premier la religion catholique" ? Quand il déclare au JT ne pas vouloir "qu’une autre religion prenne le pas sur la religion chrétienne", de quel vivre-ensemble exactement se réclame-t-il ?



Bruno Valeama assure qu'il a des "arguments sur le voile, outil de domination des femmes par l’islamisme". Mais n'a pas de problème à représenter un parti qui veut interdire le port du voile, et donc, dans sa définition, dominer le corps des femmes musulmanes.

Il n'a pas non plus de problème à militer pour le parti d'un délinquant multi-récidiviste, accusé d'agression sexuelle par huit femmes, et dont les sorties sexistes se comptent par dizaines. Nous avons donc un doute sur le sérieux de son engagement pour la liberté et le respect des femmes.



On pourrait aussi lui rappeler que nous sommes dans un pays laïc et qu'aucune religion n'est supérieure à une autre, mais nous doutons quelque peu qu'il en connaisse la définition.



Pas assez ridicule dans ses gesticulations, il a désormais lancé une pétition pour interdire la vente de ces poupées. Suppliant ses followers sur X (ex-Twitter), majoritairement de l'Hexagone, de signer cette dernière, entre deux hashtags illisibles.



Il aura en tout cas réussi à avoir ce qu'il voulait : de l'attention. Mais aux vues des réactions à son combat plus qu'important, il ne semble pas avoir convaincu grand-monde si ce n'est la foule excitée de X. A l'image de son parti, finalement.

