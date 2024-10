Rostane Mehdi, nouveau recteur de l'académie de La Réunion, en visite au lycée Georges Brassens

Ce jeudi 31 octobre 2024, le nouveau recteur de l'académie de La Réunion entame sa rentrée au lycée Georges Brassens de Saint-Denis. Nommé le mercredi 23 octobre 2024 lors d'un conseil des ministres, Rostane Mehdi prend la succession de Pierre-François Mourier. Une première visite qui est pour ce dernier l'occasion de mieux connaître les spécificités de La Réunion et notamment d'accès l'éducation sur l'apprentissage du créole (Photo : sly/www.imazpress.com)

Entre mélange d'excitation et d'appréhension, le nouveau recteur, Rostane Mehdi, a pris ces fonctions dès ce matin en rendant visite aux élèves et personnel encadrant. "C'est la première fois que j'assume les fonctions de recteur, mais on ne devient pas recteur par hasard", rappelle ce dernier. Il ajoute : "les compétences requises sont des compétences acquises antérieurement dans le cadre d'autres fonctions mais je tiens aussi à souligner être remarquablement accompagné par des services efficaces qui connaissances parfaitement ce qui est attendu d'un recteur au moment où il prend ses fonctions".

"Ma priorité c'est de prendre à la fois la mesure des fonctions qui sont les miennes et puis de découvrir cette académie. J'arrive à La Réunion, je dois aller à la rencontre non seulement de la communauté éducative mais aussi de plus de 210.000 élèves, donc la priorité tient au devoir de découverte", déclare Rostane Mehdi. "Ensuite il y a des priorités qui sont des priorités nationales, tels que l'acquisition et le renforcement des compétences sur les savoirs fondamentaux", détaille le recteur.

"Mais il y a aussi les particularités et singularité du territoire et je dois me montrer particulièrement attentif à la nécessité par exemple de favoriser le plurilinguisme. Et j'ai compris à quel point l'apprentissage du créole avait un effet de levier sur l'apprentissage des langues de manière générale", constate le successeur de Pierre-François Mourier. Il précise : "je suis bien sûr très attentif aux particularités sociales qui sont celles de ce territoire, qui est confronté à des problèmes de sous-emploi et d'illetrisme mais des problèmes auxuquels l'ensemble des acteurs s'y sont attaqués avec efficacité. Je suis très impressionné de cette académie qui laisse à voir un cercle vertueux avec une communauté éducative très engagée, donnant des résultats déjà tangibles". Regardez

Le recteur affirme : "il faut poursuivre ce travail. Et l'éducation, qui est un investissement majeur pour la nation, n'est pas simplement l'affaire d'une communauté éducative mais aussi l'affaire des parents. L'idée essentiel est d'emporter avec nous les parents".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com