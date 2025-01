Eau, Mayotte, créole à l'école, sécurité : le recteur présente sa copie

Les vacances de l'été austral sont terminées. Les marmailles retournent en classe dès ce mardi matin 21 janvier 2025. Pour Imaz Press Rostane Mehdi, recteur de l’Académie de La Réunion, présente sa copie sur les grands défis que sont la gestion de l’eau, l'accueil des élèves mahorais, l'inclusion scolaire, le créole à l'école et la sécurisation des établissements. (Photos : www.imazpress.com)

Pour le rectorat et son chef de file, Rostane Mehdi, les vacances ont été loin de rimer avec repos. De nombreux sujets ont animé l'éducation nationale ces dernières semaines, à commencer par les coupures d'eau auxquelles sont confrontées certaines communes en ce jour de reprise scolaire.

Si les municipalités ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des écoles, le recteur insiste sur la nécessité d’une coopération étroite pour permettre d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions : "Ce qui est important, c’est que nous nous parlions, que nous établissions des diagnostics précis. Le rectorat joue un rôle de coordination et de soutien aux communes", assure Rostane Mehdi.

L’État, précise-t-il, peut également intervenir, citant l’exemple de Saint-André, où la préfecture a annoncé la mise à disposition de 16.000 litres d’eau pour répondre aux besoins scolaires. "Des toilettes sèches sont aussi déployées, car il est impossible de faire classe sans sanitaires", ajoute-t-il, saluant l’engagement du maire Joé Bédier. Regardez :

- Un devoir de solidarité envers les élèves mahorais -

Autre sujet qui anime actuellement l'éducation nationale à La Réunion : l'accueil des élèves déplacés par le cyclone Chido. Rostane Mehdi appelle à faire preuve de rationalité sur ce sujet de la scolarisation d’enfants mahorais dans les écoles de l'île : "Je souhaite un suivi régulier des chiffres de demande de scolarisation. Nous devons évaluer précisément les moyens nécessaires à mettre en œuvre tout en évitant les réactions excessives."

Le recteur réaffirme son engagement à ne pas laisser les conditions d’études se dégrader à La Réunion mais insiste sur le devoir de solidarité envers les Mahorais. "Je sens à quel point ce sujet est anxiogène et peut donner lieu à des réalités fantasmatiques. On parle pour le moment d'un peu plus de 250 élèves mahorais inscrits donc il faut rapporter ce chiffre aux près de 218.000 élèves de l'Académie", martèle Rostane Mehdi. Écoutez :

- Une reprise sous le signe des priorités nationales -

Concernant la reprise générale et les mois à venir, le recteur souligne deux chantiers prioritaires : les évaluations de CP, prévues du 27 janvier au 7 février 2025, et la réforme de la terminale professionnelle. "Les évaluations n'ont pas pour but de stigmatiser les élèves en difficulté, elles permettent de mieux les accompagner et d'identifier les points sur lesquels il faut porter nos efforts", précise-t-il.

Quant à la réforme de la terminale pro, elle vise selon le recteur une meilleure insertion des élèves : "Ceux qui entrent directement sur le marché du travail bénéficieront d’un stage gratifié. Ceux qui poursuivent leurs études auront un renforcement dans les matières en lien avec leur projet."

Le recteur mentionne également l’école inclusive, priorité de l’Académie, avec 893 enfants actuellement non pris en charge faute de place. "Nous manquons d’enseignants spécialisés, mais aussi d’un institut médico-éducatif (IME) supplémentaire. Je vais en faire la demande, assure Rostane Mehdi. Nous allons réfléchir à rendre la certification spécialisée plus attractive et à former davantage de personnels à détecter et accompagner les élèves vulnérables", ajoute le recteur.

- Langue et filières professionnelles : des atouts pour La Réunion -

Sur la question du créole à l’école, le recteur se montre également très impliqué et attentif : "Le créole est un levier pour l’apprentissage du français et des autres langues. Dès la rentrée 2025-2026, 13 enseignants supplémentaires renforceront cet enseignement au collège et au lycée."

L’université, partenaire clé, sera impliquée dans les discussions du prochain Conseil consultatif de la langue régionale pour définir les priorités. "Nous allons renforcer l'enseignement du créole", promet le recteur. Regardez :

Quant à la voie professionnelle, qui attire 44% des élèves réunionnais, elle est également au cœur des préoccupations. "La carte des formations doit répondre aux attentes des élèves et aux besoins du territoire. Nous devons encourager les jeunes à poursuivre leur formation sans autocensure, en leur offrant des parcours évolutifs et ambitieux", assure Rostane Mehdi.

- Parcoursup, "un gage de fiabilité" selon le recteur -

Cette reprise des cours rime aussi avec les choix sur Parcoursup, la plateforme nationale d'admission en première année des formations de l'enseignement supérieur. Les candidatures sont ouvertes depuis le 15 janvier.

Si l'outil est très critiqué, le recteur considère que "l'application n'a cessé de s'améliorer depuis sa création en 2018. Vous avez 24.000 formations dans l'enseignement supérieur qui sont recensées avec des diplômes nationaux et des diplômes d'établissement validés et labelisés par l'État. C'est un gage de fiabilité."

Concernant les manques en matière de formation sur l'île, le recteur se veut, une fois encore, très optimiste. "La Réunion offre une gamme de formation unique dans les outre-mer, se félicite Rostane Mehdi. L'année dernière, au 10 juillet 2024, seuls 17 candidats à parcoursup n'ont pas trouvé de place à l'échelle de l'Académie", conclut le chef de file de l'éducation sur le sujet.

- "Sécuriser et protéger l’école" -

Autre sujet et non des moindres : la sécurisation des établissements qui reste un axe majeur de travail. "Protéger l’école, c'est fondamental. C’est protéger la communauté éducative et les élèves", affirme le recteur.

Une réunion avec le préfet et la procureure générale, prévue le 3 février prochain, débouchera sur une convention entre le rectorat et le parquet pour un traitement rapide des plaintes. "Je ne laisserai jamais la communauté éducative sans protection, y compris judiciaire", assure le recteur.

En poste depuis octobre 2024, Rostane Mehdi termine d'ailleurs l'entretien sur une ultime note d’optimisme : "Ce territoire, malgré ses fragilités, possède une force vitale impressionnante. L’école, moteur historique de transformation de La Réunion, peut compter sur l’engagement de ses personnels et sur la passion des élèves pour réussir et s’épanouir."

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com