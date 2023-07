Remaniement : le député MoDem Philippe Vigier nommé ministre délégué aux Outre mer

Philippe Vigier, 65 ans a été nommé ministre délégué aux Outre mer ce jeudi 20 juillet 2023 lors du remaniement ministériel. Il remplace Jan-François Carenco qui n'était jamais parvenu à nouer un vrai dialogue avec les élus et décideurs ultramarins. Pap Ndiaye, François Braun et Marlène Schiappa, quittent aussi le gouvernement (Photo AFP)

Membre de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) jusqu'en 2017 et du Mouvement démocrate (MoDem) depuis 2020, Philippe Vigier docteur en pharmacie et biologiste de profession.

Député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir depuis 2007, il n'est pas spécialiste des outre-mer et sa nomination est "un très mauvais signal" regrette auprès de l'AFP le député de Guyane Davy Rimane (groupe GDR, à majorité communiste), président de la délégation aux Outre-mer.

Comme attendu, Pap Ndiaye quitte le gouvernement. Il sera remplacé au ministère de l'Éducation nationale par Gabriel Attal, jusqu'ici ministre chargé des Comptes publics. Plus jeune ministre en 2017 de l'histoire de la 5ème République, il devient désormais le plus jeune locataire de la rue de Grenelle.

Aurélien Rousseau, l’ex-directeur de cabinet d’Élisabeth Borne, remplace François Braun à la Santé. Il est aujourd’hui nommé après avoir été à la tête de l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France durant la crise du Covid-19.

La patronne des députés macronistes Aurore Bergé devient ministre chargé des Solidarités à la place de Jean-Christophe Combe, l'ex-patron de la Croix Rouge.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, quitte elle le gouvernement Elle fait les frais de la couverture de Playboy en mai dernier et le fiasco du fonds Marianne, étrillée par la commission d'enquête du Sénat.

Olivier Véran, un temps donné sur le départ, va rester porte-parole du gouvernement.

- "Rien ne change" -

Avec ce (presque) nouveau gouvernement cheffe du gouvernement espère reprendre de la hauteur, après la crise des retraites et les émeutes urbaines, avec une équipe plus à l'offensive et bien identifiée.

Pour l'opposition, le combat reste le même. Le maintien d'Elisabeth Borne, "c'est un signal que rien ne va changer", martèle la cheffe des députés Rassemblement national, Marine Le Pen.

"On va se retrouver avec un gouvernement dans lequel les ministres jouent à la chaise musicale", assène son homologue côté LFI, Mathilde Panot.

Mais pour 56% des Français, elle reste une mauvaise Première ministre, même si son image s'améliore légèrement depuis le début de l'année, d'après un sondage ELABE/BFMTV publié mercredi. Plus de huit Français sur 10 estiment qu'Emmanuel Macron a "raté" ses "100 jours" décrétés mi-avril après la réforme des retraites.

- Rentrée difficile -

"Ce ne sont jamais des moments très agréables", mais "il faut toujours les traverser avec le maximum de calme, d'esprit du collectif et de respect" , avait concédé M. Macron mercredi soir devant les parlementaires qui le soutiennent, réunis chez le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester.

Le président a fixé à son camp la feuille de route de la rentrée à dérouler avec "audace", "innovation" et une ligne "rassembleuse": "innover" pour répondre aux émeutes, "inventer une écologie de progrès et de solutions" et se saisir du sujet explosif de l'immigration pour ne pas laisser "les extrêmes se nourrir".

Or le gouvernement ne dispose toujours pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Après l'épreuve du feu des retraites l'hiver dernier, Mme Borne va de nouveau batailler à coups de "49.3" pour faire adopter le budget 2024 face à des oppositions déterminées à en découdre.

Autant d'échéances sur lesquelles la Première ministre pourrait donc trébucher, après avoir déjà échappé de peu à une motion de censure sur les retraites.

"Ce qui intéresse les Français, ce n’est pas de savoir si on va remplacer des inconnus par d'autres inconnus", a critiqué jeudi sur France 2 le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont, estimant "qu'en gardant la même Première ministre, on voit très bien que le cap n'a aucune chance d'être changé".

"Cela m’importe assez peu de savoir qui va monter sur le Titanic", a aussi ironisé le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, sur CNews.

www.imazpress.com avec AFP/redac@ipreunion.com