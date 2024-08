Rencontre du Mouvement associatif de la Réunion avec Monsieur le Préfet

Ce mardi 27 août, Le Mouvement associatif de la Réunion, représenté par son président, Frédéric Salvan accompagné de Jean-François Beaulieu, secrétaire du Bureau et Frédérique Pfrunder, administratrice, a été reçu par Monsieur Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ce rendez-vous a été l’occasion de souligner la force des dynamiques associatives à la Réunion, et leur contribution essentielle pour le vivre ensemble sur le territoire. Présentes dans tous les champs de la vie quotidienne, animées par plus de 137.000 bénévoles et représentant 11,4% de l’emploi privé sur l’île, les plus de 15.000 associations réunionnaises agissent auprès de tous les publics, et en particulier auprès des plus vulnérables, sont présentes sur tout le territoire, innovent au quotidien pour une société plus solidaire et durable.

Le Mouvement associatif de la Réunion a également souhaité lors de cet échange attirer l’attention du Préfet sur les nombreuses difficultés rencontrées par les organisations associatives pour mener et développer leurs actions, sur les risques pesant sur leur modèle non lucratif, et sur la nécessité, pour y remédier, de développer des politiques publiques partenariales fortes, à toutes les échelles du territoire.

La Charte des Engagements réciproques, signée en 2017 entre l’Etat, les collectivités territoriales réunionnaises et Le Mouvement associatif, n’a pas été suffisamment suivie d’effets. Le Mouvement associatif de la Réunion appelle à ce qu’une dynamique soit relancée autour de cet outil, associant les représentants de l’Etat, de la Région, du Département, des EPCI et des communes de l’île avec les représentants associatifs, avec pour objectif la construction d’un cadre de dialogue pérenne sur les enjeux de vie associative (financement, soutien au bénévolat, prise en compte de l’initiative associative) pouvant déboucher sur la mise en œuvre d’un plan d’action territorial partagé.

Co-pilote auprès des services de l’Etat du déploiement territorial de Guid’Asso, politique publique dédiée à renforcer l’accessibilité et la visibilité de l’accompagnement associatif, Le Mouvement associatif de la Réunion a réaffirmé tout son engagement pour le succès de ce dispositif mais a également insisté sur l’importance que des moyens à la hauteur des objectifs visés y soient alloués.

Investi pour la reconnaissance et la visibilité du fait associatif et de sa contribution à la société, Le Mouvement associatif de la Réunion organisera dans les prochains mois plusieurs évènements réunissant associations et partenaires publics et privés autour de ces enjeux.

Le Mouvement associatif de la Réunion : Notre rôle est de défendre la place fondamentale des associations dans la société et de plaider pour des politiques publiques en faveur de la vie associative.

Nos membres : CRAJEP, Ligue des Droits de l’Homme, Ligue de l’Enseignement, UDAF, URIOPSS, Réunion Bénévolat, Solidarnum