Rentrée politique et élections européennes pour une plateforme de gauche

Les différents mouvements de la plateforme politique constituée lors des sénatoriales de 2023, ont présenté ce mercredi 16 février 2024, leurs grands axes de travail pour les prochains mois avec en ligne les élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Car "les solutions aux grands défis posés à La Réunion passent aussi par une bonne prise en compte des problématiques par l'Europe" dit en substance la plateforme (Photo sly/www.imazpress.com)

La sénatrice PS Audrey Belim commence la conférence de presse en adressant "tout le soutien" de la plateforme à la presse réunionnaise et en particulier aux deux titres de presse écrite en difficultés

La sénatrice PS présente ensuite sa méthode d'action au Sénat cinq mois après son élection.

Outre ses 34 interventions à la tribune sénatoriales, l'élue note que par le biais de questions au gouvernement, "nous avons mis l'accent sur le nécessité d'être associés à la réflexion sur l'octroi de mer, ou encore sur la nécessité d'être concertés" sur la gestion de l'après Belal, notamment "en ce qui concerne la mise en place réseau EDF enfouie" énumère la sénatrice.

Audrey Belim a également rappelé qu'elle est récemment intervenue par courrier auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour demander une indemnisation rapide des pertes générées par le cyclone

- Co-construction de notre projet régional -

Maurice Gironcel (PCR), maire de Sainte-Suzanne, président de la Cinor et du Sidelec, prend ensuite la parole pour souligner : "nous sommes dans la continuité du travail entamé dès les sénatoriales, à savoir sommes dans la co-construction de notre projet régional".

L'élu développe ensuite les grands défis posés par le dérèglement climatique. "Nous sommes en première ligne et le cylcone - qui n'est passé directement sur nous , venu nous le rappeler. Toutes les communes ont souffert. Il y a eu 33 millions d'euros de pertes pour l'agriculture et 100 millions d'euros" pour l'ensemble du territoire".

Un coût "énorme" auquel l'intercommunalité qu'il dirige doit faire face. "Belal a produit 7.000 tonnes de déchets verts sur le territoire de la Cinor, quatre fois plus que Bastirai. Cela veut aussi dire que les coûts financiers sont quatre fois plus élevés" remarque Maurice Gironcel.

"Dans notre budget nous avions prévu 150.000 euros pour le ramassage des déchet verts, or nous allons avoir besoin de 2 millions d'euros pour venir à bout de déchets laissés par Belal" souligne le président de la Cinor.

"Nous avons posé le problème au ministre de l'Intérieur lors de son passage à La Réunion tout de suite après le passte du cyclone, il a été attentif à notre questionnement" dit encore Maurice Gironcel.

Il s'étonne ensuite "nous avons donc fait des demandes d'aide, la réponse donnée par la préfecture a été cinglante, cela a été un refus. On nous a dit que pour le moment ce type de dépense n'entre pas dans la liste des pertes indemnisables".

Maurice Gironcel annonce que les demandes d'aide vont de nouveau être faites "et cette fois nous espérons une réponse positive"

Le président de la Cinor par ailleurs insisté sur le développement des énergies renouvelables. "Nous n'avons pas d'autre choix possible" affirme-t-il avant de décliner toutes les possibiités pour ce type d'énergie, "les éoliennes, les photovoltaïque, l'agricoltaïque..."

- "Réfléchir à nos relations avec l'Etat central" -

Il revenait à Olivier Hoarau, maire du Port, dirigeant du mouvement Ansanmn, d'aborder la question des relations entre l'Etat central t les collectivité.

"Le préfet a récemment posé la question de savoir s'il devait continuer à intervenir (en tant que médiateur - ndlr) dans un certain nombre de mouvements sociaux" note le maire portois.

"A mon sens, la réponse est oui, il est évident que l'Etat ne doit pas sortir du débat, mais en faire partie, sans se poser en donneur de leçon" poursuit l'élu.

Il plaide ensuite en faveur de mesures fortes pour "aider et protéger notre agriculture et nos entreprises".

Ericka Bareigts, conseillère régionale et maire PS de Saint-Denis prend la parole en dernier souligner que toutes les composantes de la plateforme se réunissent régulièrement pour élaborer "un projet de société sur les 20 prochaines années".

"Nous nous sommes engagés travailler dans le respect de chacun et de notre diversité" dit-elle encore.

Elle souligne aussi "l'importance du rendez-vous électoral" constitué les élections européennes. Réunionnais

L'europe a désormais admis que nous sommes loin, que nous devons avoir dess règles différentes, elle a accepté cette notion de sigularité" note la maire dionysienne

Un état de fait qui. - au moment du dérèglement climatique et des enjeux qu'il pose -, doit maintenant déboucher "sur la création d'un fonds structurel de protection" contre la montée des eaux, le débordements des rivères, les glissements de terrain...

A noter qu'il n'y aura pas d'appel commun des membres de la plateforme à voter pour une liste aux Européennes. "Chacun d'entre eux appelera à voter pour la liste progressiste qu'il juge la plus proche de ses convictions et la plus conforme à la défense des intérets de La Réunion" indiquent les différents membres

