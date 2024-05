Korbey d’Or : un an après la reprise par l'ALEFPA, le constat est a l'amélioration

Un an après la reprise par l'ALEFPA (Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) des activités de l’ex société Korbey d'or, suite à une liquidation judiciaire, le premier bilan de cette intégration révèle que les conditions de travail et la qualité de la prise en charge se sont sensiblement améliorées. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Un dialogue social constructif et permanent, des actions en faveur des bénéficiaires et des salariés conduisent aujourd’hui l’ALEFPA regarder sereinement vers l’avenir pour son activité de service d’aide à domicile.

"Depuis que l’ALEFPA a repris, on est valorisées et écoutées. Il y a une meilleure prise en considération des salariés. Nous ne sommes plus des femmes à poussières comme on nous appelait avant !" ont tenu à s’exprimer, d’une seule voix, des élues du CSE.

Lire aussi - Korbey d’Or : l’offre de reprise de l’ALEFPA est actée

- Donner du sens aux salariés -

Le premier élément de bilan positif est d’abord la nouvelle dynamique impulsée par les équipes en quête de renouveau, et de sens donné à leur emploi. Les salariés, 593 femmes et 11 hommes ont ainsi bénéficié de nouvelles opportunités de carrière grâce à l'expansion et à la diversification des activités de l'ALEFPA. Intégrant un plan de formation continue solide, les employés peuvent aujourd’hui développer leurs compétences et s'adapter aux nouvelles pratiques et innovations dans le domaine tel que le travail en intelligence collective sur les projets. 235 personnes ont ainsi bénéficié d’une formation depuis la reprise.

L’élaboration en cours du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens (CPOM) avec des objectifs en matière d’adaptation de l’offre et de qualité de vie et des conditions de travail permet aussi d’améliorer nettement les conditions de travail des salariés.

- Un renforcement professionnel en faveur des bénéficiaires -

Autre conséquence concrète de la reprise, la réorganisation administrative et le management permettent aujourd’hui d’offrir une meilleure présence terrain au plus près des bénéficiaires et de leurs besoins. Ils ont donc aujourd’hui accès à une gamme de services complète et intégrée d'aide à domicile, de manière très fluide. « Les responsables sont plus présents à nos côtés et plus à l’écoute de nos besoins" expose un bénéficiaire du secteur SUD. Ils sont aujourd’hui près de 2000 à bénéficier des services d’aide à domicile de l’ALEFPA.

Pour l’ALEFPA, l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est une priorité. L’accompagnement permet d’identifier en permanence les potentialités et les difficultés des usagers et d’adapter la prise en charge en fonction d’un projet personnalisé. Cette approche centrée sur les besoins individuels a donc été renforcée, offrant un soutien personnalisé et plus efficace, à la mesure de la devise clef de l’ALEFPA : "accompagner chacun dans son projet".

En complément de l’aide à domicile, l’ALEFPA est aussi en train de développer une offre résidentielle en direction des séniors dans les années à venir.

L’ALEFPA, présente à La Réunion depuis bientôt cinquante ans, a aussi mis son réseau à la disposition du Service d’Aide à Domicile et les équipes du SAAD ont ainsi participé à divers évènements faisant la promotion des métiers de l’aide à domicile : le salon des Séniors, "découverte des métiers" avec la CCI, le Forum de l’alternance, les Ateliers des SAP, de nombreux Job Datings, La semaine bleue, Soutien des Aidants, participation aux RCPI (avec le DAC). Une belle reconnaissance, qui permet de développer de nouveaux partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du secteur, grâce à la réputation de qualité et d'innovation de l’ALEFPA.

Au final, une synergie vertueuse est donc en place au sein de l’association, intégrant le développement des compétences des professionnels au bénéfice d’un meilleur accompagnement des bénéficiaires.