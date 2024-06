Réseaux sociaux : attention aux faux comptes au nom du préfet de La Réunion

Ce vendredi 14 juin 2024, la préfecture prévient : des signalements ont été faits à plusieurs reprises auprès des plateformes concernées, malgré cela, les faux comptes et faux profils au nom du préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, persistent. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Certains partagent des publications officielles pour paraître plus réalistes et prétendent parler au nom du préfet, parfois vous envoient des invitations et échangent par messagerie privée. De fausses informations sont véhiculées, comme ce fut le cas récemment en donnant des consignes de vote, ou cherchent à vous soutirer des informations personnelles.

Il s’agit de faux profils et faux comptes auxquels il ne faut pas répondre. Jamais vos informations personnelles ne vous seront demandées via un réseau social, même en passant par des messageries privées.

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, n’alimente en son nom propre que deux profils sur Linkedin et sur X. Tous les autres profils portant son nom sont de faux profils.

Une plainte a été déposée contre ces usurpations d’identité.

Seuls les comptes @Prefet974 sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et sur la chaîne Youtube sont officiels et alimentés par le service régional de la communication interministérielle.

Signalez les comptes qui vous semblent suspects à communication@reunion.gouv.fr.