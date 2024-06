Restitution des classes du dispositif Terres australes et antarctiques

Ce mardi 11 juin 2024, les élèves et professeurs des classes Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) restitueront leurs travaux réalisés durant l’année scolaire. 150 élèves et 28 enseignants se sont investies dans des projets pédagogiques pour valoriser les missions et territoires des TAAF. Cette deuxième journée de restitution se tiendra au collège Boris Gamaleya, situé dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, à partir de 14 heures. Nous publions le communiqué de la Préfecture ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour cette 4e édition, trois établissements ont intégré le dispositif des classes TAAF : le lycée Evariste de Parny, le lycée Jean Hidalgo et le collège Boris Gamaleya. Les élèves et professeurs de ces quatre classes ont fait preuve d’une incroyable créativité dans leur travail de l’année scolaire.

Dispositif unique dans les Outre-mer, les classes TAAF favorisent la création d’un réseau de classes qui se sont appropriées toute l’année les territoires et les missions des TAAF. Ce programme est réalisé en lien avec les équipes de l’administration supérieure et ses partenaires : FAZSOI (Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien), Ifremer, Kélonia, Muséum d’histoire naturelle de La Réunion, le Conservatoire Botanique de La Réunion, etc.

Madame Jeanblanc-Risler, préfète et administratrice supérieure, ainsi que Monsieur Pierre-François Mourier, recteur de la Région académique La Réunion, assisteront à cet événement, accompagnés des partenaires militaires, scientifiques et pédagogiques du dispositif.

- Les Terres australes et antarctiques françaises -

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont constituées de cinq districts : l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam (ces trois districts constituant les Terres australes, ou districts austraux), la terre Adélie en Antarctique, et les îles Éparses. Ces dernières, rattachées aux TAAF depuis la loi du 21 février 2007, rassemblent dans le canal du Mozambique les îles tropicales de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, ainsi que Tromelin au nord de La Réunion.

La zone économique exclusive (ZEE) associée, de 2,3 millions de km² soit plus de 20 % du territoire maritime français, permet à la France d’être la deuxième puissance maritime mondiale.

Territoire sans population permanente ni élus, les TAAF sont placées sous l’autorité d’un préfet, administrateur supérieur, qui y exerce l’intégralité de l’action publique. L’administration supérieure assure des missions de souveraineté, de soutien à la recherche scientifique et de préservation du patrimoine naturel.

La multiplicité de ces missions, l’isolement des territoires, le maintien d’activités scientifiques en milieux extrêmes et isolés, demandent aux TAAF de mettre en place une chaîne logistique complexe, assurée notamment par leur navire ravitailleur, Le Marion Dufresne, et leur patrouilleur polaire brise-glace, L’Astrolabe.