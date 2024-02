Retour de l'atmosphère chaude et humide

Ce mercredi 7 février 2024, Matante Rosina ne voit pas de beau temps dans l'est ce matin. en effet, le ciel est bien chargé en nuages et elle sent même quelques gouttes de pluie. Ailleurs, la matinée est relativement ensoleillée. Dans l'après-midi, les nuages se développent dans les hauts et peuvent déborder sur le sud et le sud-ouest de l'île. Le mercure du thermomètre a tendance à grimper et l'atmosphère humide est de retour. Sur le nord, Matante Rosina devra bien tenir sa capeline, le vent souffle en rafales. (photo rb/www.imazpress.com)