Geekali : un partenariat avec Orange, pour des programmes gratuits pour le grand public

10.000 visiteurs étaient au rendez-vous le week-end du 3 et 4 août 2024 à la découverte des animations proposées par le festival Geekali à la NORDEV. L’occasion pour Orange Réunion, partenaire depuis 2017, de mettre en avant son initiative #ForGoodConnections. Un programme "au service d’un numérique inclusif avec des ateliers gratuits grâce au dispositif Orange Digital Center et des actions de sensibilisation pour se protéger des risques cyber" explique Orange, dont nous publions le communiqué de presse.

- Bilan de l’évènement annuel -

Avec cette 6ème édition, le festival proposait plus de 50 stands et animations, et s’est enrichi d’un événement exceptionnel avec le show Orange K-Pop Idols, avec le chanteur sud-coréen Kisu et le DJ malaysien Nitro.

- #ForGoodConnections : la pratique de l’Esport en toute cybersécurité et les bons usages d’un numérique responsable -

Cette année Orange a proposé un stand pour sensibiliser le public sur les dérives du digital : le cyberharcèlement, la haine en ligne et l’hyperconnexion. Une mobilisation désormais définie sous l’initiative "For Good Connections". 280 personnes ont participé aux ateliers et quiz animés par les animateurs de l’Orange Digital Center.

Une réussite pour cette collaboration entre les équipes d’Orange et celles du Rotary club D9220 de Saint-Denis. Par leur intermédiaire, la section jeunes, Rotaract de Saint-Denis et les jeunes footballeurs de la Redoute ont pu s’impliquer et animer des ateliers Orange Digital Center.

Le jeu « Le code de la Cyber sécurité » a permis d’aborder avec un large public, non seulement les techniques de protection contre la cyber malveillance mais aussi, les bonnes pratiques et astuces à adopter au quotidien.

Kevin, technicien chez Orange qui a installé la fibre dimensionnée pour le festival est également animateur "ambassadeur" du programme Orange Digital Center : "Lors des ateliers on discute par exemple des mots de passe, de quels réflexes à avoir si on trouve une clé USB... et c’est gratifiant de voir que les jeunes sont très attentifs à nos conseils."