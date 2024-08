Risque de Listéria mono : rappel de sachets de salade Vallée Créole

Ce vendredi 2 août 2024, le site des alertes de produits dangereux "Rappel Conso" a annoncé le rappel des sachets salade batavia de 150 grammes de la marque Vallée Créole. Des salades vendues dans plusieurs supermarchés de La Réunion. Une demande formulée suite à un soupçon de Listéria mono. Il est donc demandé au consommateur de ne plus consommer ce produit et le détruire. Les personnes qui auraient consommé les "produits" et présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin.

Ce rappel concerne les produits commercialisés du 23 au 28 juillet 2024.

Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.