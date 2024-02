Risque de pénurie de lait maternel : Frédéric Maillot alerte le ministère de la Santé

Alors qu'un déficit de lait maternel survient au niveau national et que le Lactarium de Marmande (Bordeaux) qui fournit le service de néonatologie du CHU de La Réunion a déménagé, le député Frédéric Maillot annonce ce lundi 26 février 2024 avoir saisi le ministre de la Santé Frédéric Valletoux. A La Réunion, deux fois plus de bébés prématurés que dans l'hexagone. Une situation qui inquiète donc l'élu, qui demande la création d'un lactarium dans l'île.

En 2020, 1203 naissances prématurées ont été enregistrées à La Réunion. Frédéric Maillot attire par ailleurs l'attention du ministre sur le surcoût du lait lyophilisé importé, "100 grammes de lait coûtant entre 130 à 170 euros".

"Malgré ce constat, nous avons toujours pas de Lactarium à La Réunion et plus largement dans le bassin océan indien comme en Guyane et en Martinique avec un taux de natalité beaucoup plus faible" s'indigne-t-il.

Depuis plusieurs années le nombre de naissances prématurées, soit avant 37 semaines d'aménorrhée, augmente régulièrement partout en France. Ainsi chaque année environ 60.000 bébés (8% au total) naissent prématurément.

À La Réunion, l'Agence régionale de santé de l'océan indien (ARS) a recensé 1.203 naissances prématurées en 2020, soit un taux de 9,08% du nombre total de natalité.

Lire aussi : En 15 ans, le nombre de bébés nés prématurément a augmenté de 22%

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com