Risque requin : une recrudescence d'observations sur le secteur de Saint-Pierre

Le Centre sécurité requin appelle à la plus grande vigilance face au risque requin. Avec les conditions météorologiques dégradées, le centre alerte sur une recrudescence d’observations de requins bouledogue sur le secteur de Saint-Pierre. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Signalement fait depuis l’application DORSAL :

Observation de requin : Requin Bouledogue de 2m environ - Proche du spot de surf "La jetée" et de l’avant-port de Saint-Pierre. Mardi 7 novembre 2023 à 17 :30 (Observation en mer).

"Observation d'un requin bouledogue de 2m environ par un chasseur sous-marin. Le requin évoluait entre 0 et 1,5m de la surface dans une couche d'eau sale. Au fond la visibilité horizontale était de 7-8m. Une observation similaire a eu lieu le 6/11, au même endroit vers 17h"

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l’ensemble du territoire, en particulier le secteur de Saint-Pierre. Nous vous rappelons que les activités nautiques, utilisant la force motrice des vagues, sont interdites en dehors des zones aménagées.

Nous rappelons également à tous les usagers de la mer que les conditions météorologiques dégradées depuis vendredi 3 novembre et dans les prochains jours constituent des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l'aggravation du niveau de risque d'attaque de requin.

Rappel des consignes concernant les activités nautiques :

• Les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies Requins Renforcées et Water Patrol. La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (le bassin de Manapany, la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).

• Vous pouvez consulter les déploiements du jour des dispositifs via notre réseau social Instagram @securiterequin_reunion.

Une action de pêche ciblée sera menée en concertation avec les pêcheurs professionnels mandatés dans le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P) dès que les conditions météorologiques seront favorables.

Pour suivre les opérations de pêche en cours, vous pouvez consulter en ligne la carte du PR2P : https://www.pr2p.re.

Cette carte informe en temps réel la position et les heures de pose des engins de pêche (PAVAC et PHF) ainsi que les captures ciblées.

Pour toutes informations concernant le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P), vous pouvez consulter le site internet du Centre Sécurité Requin : www.securite-requin.re

Restez informé via les réseaux sociaux du Centre Sécurité Requin : @centresecuriterequin_requin

Nous appelons les usagers à la plus graande prudence !