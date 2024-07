Prévention sur les risques naturels : participez à une course d’orientation

Ce samedi 20 juillet 2024 au parc du Colosse à Saint-André, de 10h à 15h, la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien(PIROI) - Croix-Rouge française - organise, en partenariat avec l'Office nationale des forêts (ONF), un événement de prévention sur les risques naturels auxquels l'île de La Réunion et ses habitants peuvent être confrontés. C'est une journée gratuite et ouverte à tous, pour sensibiliser aux feux de végétation. Une course d'orientation et des activités de sensibilisations sont programmées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la PIROI (Photo : la PIROI)

Depuis 2011, la Croix-Rouge française, à travers la PIROI, met en œuvre le projet Paré pas Paré à La Réunion. Il a pour objectif de sensibiliser et de préparer la population aux sept risques liés aux aléas naturels qui menacent l’île.

- Programme -

Ce samedi 20 juillet, de nombreuses activités seront organisées au Parc du Colosse à Saint-André pour adopter les bons gestes face aux aléas naturels tout en s’amusant :

- 10h à 12h : Course d'orientation

Par équipe de cinq personnes, les participants suivront un jeu de piste au cours duquel ils devront répondre à des questions sur les feux de végétation à La Réunion. À l’issue de la course, des cadeaux seront distribués aux participants ayant obtenu le plus de bonnes réponses !

- 10h à 15h : Activités de sensibilisation sur les risques naturels

● Paré Buzz : À l’aide d’un buzzer, répondez le plus vite possible à un quiz de connaissances sur les risques liés aux aléas naturels

● Relevez le défi Catakit : Préparez votre kit de secours pour être prêt à affronter une situation de catastrophe

● Conte "L’île aux mille dangers" : Découvrez les aventures de jeunes amis débarqués sur une île imaginaire soumise à de multiples risques naturels

● Paré pour l’aventure : Participez à un jeu de plateau et parvenez à aller jusqu’au bout du parcours

● Réalité virtuelle Inond’Action : Vivez une montée des eaux en immersion et adoptez les bons gestes

● Opération Mafate : entreprenez une randonnée dans les îlets du cirque de Mafate. Équipez-vous, protégez-vous et informez-vous sur les différents risques.

● PrévEntraide : Participez avec l’association prévention MAIF à un jeu de plateau et collectez le plus de bonnes réponses

● Stand de l’Office National des Forêts : venez découvrir le stand de l’ONF ainsi que le 4x4 de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI)