Route de Cilaos : circulation interdite entre les tunnels de Peter Both et Gueule Rouge les nuits du 27 au 28 novembre

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de raccordement et de mise en service des panneaux d'alerte piéton et vélo, le CRGT vous rappelle que la circulation est totalement interdite entre les tunnels de Peter Both et Gueule Rouge de 20h à 5h les nuits du mercredi 27 et jeudi 28 novembre inclus. (Photo : www.imazpress.com)

À noter que pour permettre de gérer le flux de véhicule, la route sera rouverte momentanément sur une durée de 30 minutes à 23h et à 2h du matin.

Par ailleurs, l’accès à la RN5 depuis la RD240 route de Palmistes Rouges sera également fermé à la circulation.

Il est demandé aux riverains de prévoir leurs déplacements pendant la durée des travaux.