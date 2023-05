Route du Littoral : circulation basculée de 20h à 5h les nuits du 22 au 26 mai inclus

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre des travaux de pose de tétrapodes, la circulation sera basculée sur les voies de la chaussée coté montagne entre La Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h les nuits du lundi 22 au vendredi 26 mai inclus, et non jusqu'au 27 comme initialement annoncé. Les opérations de mise en place de la signalisation se feront à partir de 19h dans le sens Ouest/Nord. (Photo photo RB imazpress)

Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.



