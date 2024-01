Routes fermées, inondées, transports à l'arrêt... le point sur le réseau routier

En prévision de l'arrivée imminente du cyclone tropical Belal et des dégradations météorologiques à La Réunion, les communes et collectivités recommande à la population de faire preuve de la plus grande prudence sur les axes routiers. En effet, plusieurs voies de circulation et certains axes sont inondés et peuvent s’avérer dangereux : chutes de pierres et d’arbres, glissement de terrains, inondation... On fait le point (Photo photo rb/www.imazpress.com)

- Des routes fermées -

La route du Littoral totalement fermée à la circulation à compter de 16 heures Sur la RN1 route du Littoral, en raison du passage du cyclone Belal, au vu de la dégradation du temps et de la présence d'une houle de plus en plus importante impactant les voies circulées, la route sera totalement fermée à la circulation à partir de 16h, jusqu'à nouvel ordre. Il est demandé aux usagers de ne sortir qu'en cas de nécessité absolu. Pour rappel, l'alerte rouge sera en vigueur à partir de 20h.

Cap Lahoussaye : circulation interdite

Sur la RN1A à Saint Paul, en raison du passage du cyclone Belal et de la dégradation des conditions météorologiques, par mesure de sécurité le Cap Lahoussaye sera totalement fermé à la circulation à partir de 14h. Une déviation sera mise en place par la RN1 route des Tamarins. Il est recommandé aux usagers de ne sortir qu’en cas de nécessité absolu. Pour rappel, l’alerte rouge sera mise en place à 20h.

- Plusieurs routes et radiers inondés -

Saint-Paul : la plus grande prudence est recommandée sur les routes -

En effet, les voies de circulation et certains axes sont inondés et peuvent s’avérer dangereux : chutes de pierres et d’arbres, glissement de terrains, inondation...

Il est aussi vivement recommandé aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois de rester chez eux et de limiter au maximum leur déplacement.

En cas de radier submergé, il est strictement interdit de le franchir.

Restons solidaires et vigilants face aux conditions météorologiques à venir.

Cilaos : le radier Ilet Furcy est submergé

Sur la RN1005 route de Cilaos, suite aux fortes précipitations liées au passage du cyclone Belal, le radier Ilet Furcy est submergé. Une déviation est mise en place par l’ancienne RN5.

Saint-Louis : le radier du Ouaki submergé et fermé à la circulation

Sur la RD3 à Saint Louis, suite aux fortes pluies, le radier du Ouaki est submergé et fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre.

- Les transports en commun à l'arrêt -

Kar'Ouest : arrêt du réseau de transport à compter de 18 heures

Kar'Ouest et le Territoire de l'Ouest vous informent qu'à compter de ce dimanche 14 janvier, 18 heures plus aucun bus du réseau Kar'Ouest ne circulera en raison du passage imminent en alerte rouge.

Transports : arrêt du réseau Car Jaune à 16 heures

Suite à la dégradation des conditions météorologiques et au déclenchement de l'alerte rouge, le réseau Car Jaune arrêtera de circuler à compter de 16 heures.

Citalis : arrêt des services à 17 heures ce dimanche

Face à l’évènement météorologique dangereux lié au passage du cyclone Belal et suite au déclenchement de l’alerte rouge dans notre département à compter de 20 heures ce dimanche 14 janvier 2024, le réseau Citalis informe sa clientèle que son activité de transport en commun dans les villes de Saint-Denis, Sainte-Marie, et Sainte-Suzanne sera interrompue à partir de 17 heures ce jour, ce jusqu’à nouvel ordre.

