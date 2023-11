Quand les routes deviennent piscines : grosse galère pour les automobilistes

Ce mercredi 8 novembre 2023, plusieurs routes de l'est de La Réunion se sont retrouvées sous les eaux à la suite des fortes pluies. Plusieurs véhicules ont été piégés par la montée des eaux sur le réseau routier. Comment expliquer que ces routes empruntées chaque jour - notamment la quatre voies - par des dizaines de milliers d'usagers soient inondées en quelques heures ? D'autant que les cumuls de pluie n'ont pas atteint des records. Un manque d'entretien du réseau est pointé du doigt par des automobilistes (Photo : sly/www.imazpress.com)

Sur nos réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui réagissent après avoir vu l'état des routes de ce mercredi, notamment sur Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.

"Ils font la route et où sont les évacuations de pluie… bouchées ?", commente une internaute. "Il y a un manque d'anticipation pour l'entretien."

Pour d'autres, les travaux réalisés il y a peu à Sainte-Marie pour mettre en place une voie pour les transports en commun est en cause. "Les travaux ont été mal réalisés."

D'autres, à l'image de Pascal, mettent en avant le manque de sécurité des agents. "Il y a un manque de sécurité. Des plots de sécurité accrochés entre eux seraient de rigueur."

- Déchets et végétaux obstruent les évacuations -

Paillage de cannes, déchets laissés par l'homme, végétation… voici plusieurs facteurs pouvant expliquer les inondations de certaines routes, notamment les quatre voies de Sainte-Marie au niveau de la ravine des Chèvres. Des déchets et de la végétation qui obstruent les avaloirs (autrement appelés bouches d'égout).

Un secteur où les travaux réalisés il y a peu sont également pointés du doigt par les automobilistes.

"Il est vrai que dans ce secteur il y a eu des enrobés, des nouvelles couches et que peut-être faut-il revoir le terrassement et les pentes" indique le Centre régional de gestion du trafic de La Réunion (CRGT). "La direction régionale des routes en charge des chantiers va voir ce qui a pêché car il est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle inondation de la route", ajoute le CRGT.

Une inondation dans le sens est-nord qui passait même de l'autre côté du terre-plein, faisant de la quatre voies une véritable piscine à débordement.

Si dans le secteur de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne, les avaloirs ont pu jouer leur rôle dans ces inondations, à Saint-André, sous le pont de Petit Bazar à l'inverse, ce ne sont pas les déchets qui causent la submersion de la route mais les "aléas climatiques et la configuration".

"Même avec un entretien de la route on ne pourra pas faire grand-chose car c'est la configuration de la chaussée – telle une bassine - qui fait que l'eau stagne et inonde les voies", précise le CRGT.

- Un processus de nettoyage à revoir -

Mais alors que Météo France Réunion annonce dans les temps à venir, de nouveaux phénomènes pluvieux – plus intenses à l'avenir – il est primordial de tout mettre en œuvre pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.

"Nous devons - avec la direction régionale des routes - réadapter les fréquences de nettoyage, de jour comme de nuit pour éviter ce genre d'épisode", note le CRGT.

Ce qui est certain, c'est que la CRGT travaille de consort avec la direction régional et les agents de l'aménagement des routes pour faire remonter les informations et surtout les désagrément survenus ce mercredi matin.

Contactés par Imaz Press, la Région et le Département, n'ont pas encore répondu à nos sollicitations dans l'immédiat.

De telles inondations des voies... aucun automobiliste ne souhaite revivre cela, ni même on l'imagine, les agents des routes, trempés jusqu'aux épaules.

