Rugby : "légende" du Racing 92, le Réunionnais Wenceslas Lauret prend sa retraite

Ce mercredi 3 juillet 2024, l'ancien international français et sportif péi, Wenceslas Lauret (27 sélections), a annoncé l'arrêt définitif de sa carrière à 35 ans. Champion de France en 2016, le troisième ligne du Racing 92 l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Wenceslas Lauret a porté le maillot du XV de France à 27 reprises entre 2010 et 2019.

Champion de France avec le Racing en 2016, Wenceslas Lauret a exprimé sa gratitude pour ses 16 ans de carrière.

"1er juillet 2024: je raccroche les crampons après 16 ans de carrière. Mon coeur déborde de gratitude. Chaque victoire et défaite m'ont façonné", écrit Wenceslals Lauret sur son compte Instagram.

"C'était en 2001, à 13 ans, que le rugby changea ma vie. À Hourc, petit village reculé, je découvris ma passion à l'Union Sportive Pouyastruc. Pendant 4 ans, j'y forgeai mon caractère, le coeur gonflé de joie et de partage", raconte l'ancien joueur du XV de France.

Originaire de Tarbes, il a débuté le rugby à 13 ans à l’Union Sportive Pouyastruc.

Après des débuts professionnels à Biarritz, il a remporté le Challenge européen en 2012, puis a rejoint le Racing 92 où il est devenu un pilier de l’équipe. Finaliste de trois Champions Cup et participant au Mondial 2019, il se retire en soulignant les valeurs et les leçons que le rugby lui a apportées.

En dessous de plusieurs photos retraçant sa carrière, dont une de lui de lui enfant, il ajoute : "cette aventure, née à Pouyastruc, m'a emmené au-delà de mes rêves les plus fous". "Le rugby m'a tout donné : amis, supporters, expériences, leçons de vie. Je tourne cette page avec émotion, prêt pour de nouveaux défis. Le rugby résonnera toujours en moi, comme un battement de coeur", conclut-t-il.

- Une "légende" du rugby -

Après avoir été formé à Bayonne, il signe chez les pros à Biarritz, club avec lequel il remporte le Challenge européen en 2012, avant de partir au Racing 92, où il effectue ensuite le reste de sa carrière, devenant l'un des cadres du vestiaire francilien. Finaliste de trois Champions Cup avec le Racing, Lauret dispute le Mondial-2019 au Japon, où il écrit sa dernière page en Bleu, lors du quart de finale perdu (20-19) contre le pays de Galles.

"Légende du Racing 92, Wenceslas tire sa révérence après 11 années exceptionnelles. 238 matchs plus tard, tu as toujours porté nos couleurs avec fierté", avait écrit sur Instagram ce week-end le club des Hauts-de-Seine en annonçant d'autres départs de son effectif, tels ceux du trois-quarts argentin Juan Imhoff (36 ans, 43 sél.) et du deuxième ou troisième ligne Bernard Le Roux (35 ans, 47 sél.)

www.imazpress.com avec AFP /redac@ipreunion.com