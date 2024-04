Rugby : la quête du Graal pour cinq pensionnaires du Pôle outre-mer

Le rugby réunionnais forme ses meilleurs espoirs au sein du pôle outremer de l’Océan Indien. Du 15 au 18 avril 2024, cinq pensionnaires de cette structure régionale d’accès au haut niveau passeront des tests à Revel, en Haute-Garonne, pour entrer dans un pôle espoirs hexagonal. A 14 ans, ils seront scrutés par les recruteurs de Toulouse, Montpellier, Béziers et Perpignan pour savoir si oui ou non ils peuvent continuer à caresser le rêve d’une carrière pro (Photo sly/www.imazpress.com)

La France est en pointe en matière de formation. Il suffit pour cela de regarder le palmarès de la coupe du monde chez les U20, où elle est triple championne du monde en titre. Un tel résultat n’est pas dû au hasard.

La Fédération a mis en place une chaîne de détection cohérente et efficiente à tous les étages de la formation. Et les pépites sortent : Gailleton, Depoortere, Bielle-Biarrey, ont déjà été appelés par Fabien Galthié, à vingt ans à peine. D’autres qu’eux suscitent autant de motifs d’espoirs.

A la Réunion, l’espoir caressé par le comité est bien sûr de s’inscrire dans cette dynamique de détection, en espérant qu’un jour, un joueur formé à La Réunion embrasse une carrière au plus haut niveau.

Le pôle outremer de l’Océan Indien existe en partie pour cela. Il s’agit pour lui de détecter des jeunes lorsqu’ils sont en classe de quatrième ou troisième et leur offrir a minima pendant un an voire au maximum durant trois ans de formation la possibilité de s’épanouir dans une structure d’accès au haut niveau performante.

C’est le premier étage de la fusée pour ces espoirs réunionnais qui dans un deuxième temps peuvent espérer viser plus loin, à savoir l’entrée dans une structure pôle espoirs hexagonale.

Cinq d’entre-eux, âgés de 14 ans, nés en 2009, s’apprêtent ainsi à partir à la mi-avril pour des tests d’évaluation, à Revel en Haute-Garonne.

"Ils participeront aux tests d’entrée pour les pôles espoirs de la région Occitanie", explique Martien Adolphe, le responsable technique du pôle outremer de l’Océan Indien.

"Ce sont tous des pensionnaires de première année de notre pôle. Nous les avons sélectionnés notamment après un stage en immersion que nous avons effectué en Ile de France en février dernier. Désormais, ils vont être évalués par d’autres techniciens" ajoute-t-il.

- Qualités pour le jeu de mouvement -

Ces cinq-là ont pour noms Tom Champié (RC Saint-Pierre), Mathéo Place (Leu Rugby Club), Swan Sorba (RC Saint-Gilles), Titouan De Turris (XV Dionysien) et Charlie Latchoumane (RC Tampon). Ils seront scrutés le 17 avril prochain par des pôles de premier plan, en l’occurrence ceux de Montpellier, Toulouse, Béziers et Perpignan.

"Je préfère ne pas trop m’avancer sur leurs chances d’être retenus lors de ces tests", confie Martien Adolphe. "Car, ils auront à faire face à une grosse concurrence".

"Le niveau dans cette catégorie d’âge, celle des 14 ans, ne cesse en effet de monter. La formation française est en plein essor avec les titres mondiaux chez les U20, et les bons résultats en U16. Donc, les places deviennent de plus en plus chères" note Martien Adolphe.

A fortiori quand, comme nos jeunes Réunionnais, on n’est pas forcément confrontés à la même intensité de matches dans son championnat local, comparé à la métropole. "Mais on s’adapte", explique Martien Adolphe. "Comme le niveau de compétitions à la Réunion est relativement bas, on habitue nos jeunes au niveau d’intensité de l’hexagone lors des entraînements."

Le nombre de ces derniers augmente sensiblement entre le passage de nos meilleurs espoirs de leur club au pôle outremer. "De une ou deux séances par semaine, ils passent à sept ou huit avec nous", souligne le responsable de la structure régionale qui espère que le profil de ces cinq pensionnaires tapera dans l’oeil des recruteurs des pôles espoirs hexagonaux.

"À La Réunion, nos jeunes ont des qualités de mobilité, d’appuis, de changements de rythme, qui correspondent à un jeu de mouvement", détaille encore le formateur réunionnais.

Il ne reste plus qu’à savoir si elles correspondront aussi aux attentes des pôles espoirs occitans, à la recherche de profils taillés pour le haut niveau.

fp/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com