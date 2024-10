Rumbaloya au menu : onde de choc en perspective au Bisik avec Saroyé

Le groupe Saroyé, qui se bat pour faire entendre sa voix dans le concert du monde grâce à ses textes engagés et enragés mais également grâce à une authenticité unique, se produira sur la scène du Bisik à Saint-Benoît le vendredi 18 octobre 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

- Saroyé, c’est un véritable festin trans-océanique -

Grâce au groupe Saroyé le Maloya se réinvente, en s'alliant avec un genre musical issu d’amérique latine, la Rumba Cubaine. Cette prise de risque se caractérise par des rythmes endiablés qui transportent le public vers des horizons jusque-là jamais empruntés. Le leader du groupe Luc Moindranzé, jeune bénédictin installé lot koté la mèr, nous proposera un Maloya chanté en créole ou en espagnol unique et captivant. Dans le sillage ardent du compositeur, percussionniste et chanteur principal, Luc Moindranzé Karioudja, il fallait des fortes têtes, prêtes à encaisser les secousses et à alimenter la flamme !

Laissez-vous emporter par les rythmes des percussions de Saroyé pour une soirée trans-continentale hors du commun le vendredi 18 octobre au Bisik.

- Saroyé -

Formé à l’initiative du musicien réunionnais Luc Moindranzé Karioudja déjà riche de ses origines réunionnaises, le compositeur percussionniste et chanteur principal s’est armé d’une équipe composée de fervents batailleurs qui oeuvrent ensemble pour faire rayonner la culture afro-atlantique. C’est avec détermination et engagement que Nicolas Thé se démultiplie sur batterie et accessoires, ouvrant un peu plus l’horizon aux percussionnistes Gaël Nekaa Champion, Ken Malaise et Théo Pagès qui poussent au maximum les possibilités rythmiques d’instruments issus du Maloya et de la Rumba…

Des textures, des matières et des vibrations façonnées par l’héritage africain, central dans leurs mélanges ! Dans ces tumultes hypnotiques viennent évoluer les motifs dessinés par la guitare de Luc Yengue Yengue et la baby bass d’Hugo Reydet, accentuant encore la touche transe-africaine et harmonisant l’ensemble de ces saveurs hors des communes mesures s’unissent et mettent la Rumbaloya en lèr. Des paroles emplies de sens et d’histoire toucheront votre inconscient afin de vous faire danser au rythme des percussions. Saroyé offre un véritable festin trans-océanique à qui veut bien goûter à cette révolution. Leur nouveau projet “In Lèr” constitué de 9 titres, il vous fera plonger dans une “Kiltir a’pa”.



- Vendredi 18 octobre -

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Billetterie sur ce lien