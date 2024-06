Runball 2024 : après une journée de basket et de dance… la compétition continue

Ce dimanche 30 juin 2024, le RunBall 2024 continue de faire vibrer le stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Depuis ce samedi 29 juin 2024, se sont données rendez-vous sur le parquet du stade les stars internationales du basket – de la France en passant par Mayotte, les Antilles, le Botswana ou encore l'Afrique du Sud. Des stars qui jonglent avec un ballon et d'autres qui dansent. Ce dimanche, c'est l'heure des finales. (Photo photo www.imazpress.com)

Depuis 9 heures ce samedi, les joueurs de basket 3x3 concouraient pour leur place en finale des qualifications pour le tournoi de Pristina, au Kosovo.

Côté basket, un concours du meilleur dunk, noté sur cinq, a également eu lieu sous les acclamations et les encouragements du public présent.

En danse, ce sont les kids battle qui ont inauguré cette huitième édition du RunBall 2024 devant un jury de choix, composé entre autres de : Ivan Velez, le chorégraphe du film Street Dance ou Honey et d'autres danseurs venus du monde entier.

- Place aux finales -

Ce dimanche, dernier jour de cet événement sportif de grande ampleur, se jouent les finales.

Pour le basket, la finale se jouera à partir de 15h30. La remise des prix est prévue à 16h20.

L'équipe gagnante se qualifiera pour le tournoi de Pristina au Kosovo.

La danse n'est pas en reste puisque la finale Kids se tiendra à 13h30, celle des adultes aura lieu à 14h30.

La compétition qualificative permettra de participer au tournoi du top 16 "Vans In the Circle", aux États-Unis.

Sur la rampe, après une démonstration de Lucas Di Meglio, champion du monde, auront lieu également les finales.

La compétition de skate cross donnera la possibilité de participer à la Coupe de France.

Les amateurs pourront profiter d'un village culturel avec des initiations et des démonstrations tout au long du week-end.

Compétition de e-sport, espace marmailles et d'autres animations seront également proposées au public.

Cours gratuits de zumba et de fitness, structures gonflables pour les plus petits sur le thème du sport, telles qu'une "patinoire" et une "faucheuse", démonstration et pratique du graffiti, sensibilisation au handicap...

- Un événement "exceptionnel" -

À un mois des Jeux olympiques où ses sportifs excelleront, Saint-Denis est devenu le temps d'un week-end, un mini village olympique avec une ambition, "faire rêver petits et grands" et pourquoi pas "susciter des vocations" a lancé la maire, Ericka Bareigts.

C'est en 2010 que l'idée du RunBall émerge dans l'esprit de Johan Guillou, le président de la ligue de basket de La Réunion.

Lors des précédentes éditions, le ballon rond et orange était roi. Il avait permis de rallier les jeunes autour de grands joueurs et joueuses star comme Tony Parker, Nicolas Batum, l'équipe de France féminine et bien d'autres.

En 2013, l'événement se fait connaître avec la venue de Tony Parker. "Le projet passe un cap et devient ultra médiatisé. Ainsi, Runball met en place une partie formation avec un camp d'entrainement de 150 jeunes", raconte le créateur de l'événement.

Jusqu'en 2016, des entraîneurs professionnels sont invités sur l'île pour former les jeunes joueurs et les entraîneurs de l'île. Des stars de la discipline font aussi le déplacement comme les joueuses de l'équipe de France ou Boris Diaw. L'événement est ensuite mis en pause pendant sept ans.

En 2023, Johan Guillou relance Runball pour préparer la sélection des Jeux des îles, et fait venir des joueurs et joueuses de l'équipe de France de basket, de NBA, et d'Euroligue. L'année 2024 est l'année du changement avec l'arrivée de ce gros projet.

Infos pratiques :

Une restauration sur place permettra aux visiteurs de se restaurer tout en profitant des animations.

L'entrée est gratuite de 8h à 12h, et un tarif exceptionnel de 5 euros sera appliqué pour les arrivées à partir de 12h.

