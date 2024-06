Runball 2024 : basketteurs, breakdancers vont enflammer le parquet du stade Jean Ivoula

Alerte, gros événement d'ampleur locale, nationale et internationale ce samedi 29 juin et ce dimanche 30 juin au stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Chaussez vos baskets, enfilez vos bas de danse, mettez vos rollers… le RunBall 2024 débarque. Pour cette huitième édition, la danse et le roller-skate-trottinette se regroupent sur le parquet et le bitume pour faire "vibrer La Réunion" et "en mettre plein les yeux" (Photo www.imazpress.com)

Sur le parquet, des stars péi mais aussi et surtout l'Équipe de France de basket 3x3 et de grands champions mondiaux de la danse. "Avoir autant de sportifs, de champions à un mois des JO, au même endroit, au même moment c'est exceptionnel", souligne, déjà très excité par la tenue de cet événement, Johan Guillou, le président de la ligue de basket de La Réunion.

"Le monde est venu à La Réunion et La Réunion sera connu à travers le monde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, Hawaï, la Corée, les Antilles", ajoute-t-il fièrement.

À un mois des Jeux olympiques où ses sportifs excelleront, Saint-Denis devient, le temps d'un week-end, un mini village olympique avec une ambition, "faire rêver petits et grands" et pourquoi pas "susciter des vocations" a lancé la maire, Ericka Bareigts.

Les amateurs pourront profiter d'un village culturel avec des initiations et des démonstrations tout au long du week-end.

Compétition de e-sport, espace marmailles et d'autres animations seront également proposées au public.

Cours gratuits de zumba et de fitness, structures gonflables pour les plus petits sur le thème du sport, telles qu'une "patinoire" et une "faucheuse", démonstration et pratique du graffiti, sensibilisation au handicap...

- L'équipe de France de basket en répétition des JO -

S'il est vrai que la balle orange sera toujours le cœur de cet événement, l'édition 2024 prend un nouveau tournant et "envoie du lourd" comme aiment le dire les organisateurs.

En effet, plusieurs disciplines olympiques sont au rendez-vous, à seulement un mois de l'ouverture des Jeux olympiques.

À commencer par le basket 3x3 avec la présence de l'équipe de France et de son sélectionneur, Karim Souchu. Une équipe d'ores et déjà qualifiée pour les JO de Paris.

Les équipes de basket 3x3 tenteront de se qualifier au tournoi de Pristina, au Kosovo. En lice : le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Botswana, Madagascar, Maurice, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, une équipe créopolitaine et la participation exceptionnelle de l'équipe de France, qualifiée pour les Jeux Olympiques.

" C'est un moyen de s'isoler un peu et de travailler au calme mais aussi d'être déjà dans l'ambiance qu'il y aura aux JO avec le public, le bruit. Ça mettra dans l'ambiance", disait le sélectionneur de l'équipe de France.

Une équipe qui sera confrontée aux meilleurs mondiaux, "notamment Madagascar qui nous a battu lors de la Coupe du monde il y a deux ans".

Mais attention, la France n'est pas là seulement pour faire de la figuration, "nous sommes là pour jouer sérieusement" et forcément "pour gagner".

Côté basket, on note également la présence de Brice Coyère alias Brisco freestyle, champion du monde de freestyle basket pour des démonstrations de haute voltige.

- Un parquet de danse aux multiples artistes -

En plus du parquet de basket-ball, c'est sur le parquet de danse – et non pas celui de Danse avec les Stars, quoique – se sont donnés rendez-vous les meilleurs locaux et internationaux.

Katrina Patchett, Brahim Zaibat, Malika Benjelloun… ces noms vous parle forcément, pour les amateurs de Danse avec les Stars et la Star Academy. Eh bien ils sont là. Hormis leur présence sur les parquets de télévision, ils sont avant tout de très grands danseurs et chorégraphes, reconnus mondialement.

Sont présents également : Ivan Velez, le chorégraphe du film Street Dance ou Honey, mais aussi DJ Nobunaga venu d'Amsterdam.

Malika Benjelloun ayant travaillé avec plusieurs artistes comme Grace Jones, Billy CrawfordBlack M, Soprano, Puff Daddy entre autres. Brahim Zaïbat est lui aussi très connu pour avoir été l'un des danseurs de Madonna.

La compétition qualificative permettra de participer au tournoi du top 16 "Vans In the Circle", aux États-Unis.

Côté danse, des cours de danse seront également assurés par BBOY Wing, champion du monde de breakdance.

- Du monde sur la rampe -

La trottinette, le skate et le roller ne sont pas en reste puisque est présent Lucas Di Meglio, champion du monde, Lawrence Ravail, 4ème de l'équipe de France de skate et Yohan Fort, sextuple champion du monde de roller.

Les trois sportifs reconnus jugeront les qualifications de leurs disciplines respectives.

La compétition de skate cross donnera la possibilité de participer à la Coupe de France.

- Déjà huit éditions -

C'est en 2010 que l'idée du RunBall émerge dans l'esprit de Johan Guillou, le président de la ligue de basket de La Réunion.

Lors des précédentes éditions, le ballon rond et orange était roi. Il avait permis de rallier les jeunes autour de grands joueurs et joueuses star comme Tony Parker, Nicolas Batum, l'équipe de France féminine et bien d'autres.

En 2013, l'événement se fait connaître avec la venue de Tony Parker. "Le projet passe un cap et devient ultra médiatisé. Ainsi, Runball met en place une partie formation avec un camp d'entrainement de 150 jeunes", raconte le créateur de l'événement.

Jusqu'en 2016, des entraîneurs professionnels sont invités sur l'île pour former les jeunes joueurs et les entraîneurs de l'île. Des stars de la discipline font aussi le déplacement comme les joueuses de l'équipe de France ou Boris Diaw. L'événement est ensuite mis en pause pendant sept ans.

En 2023, Johan Guillou relance Runball pour préparer la sélection des Jeux des îles, et fait venir des joueurs et joueuses de l'équipe de France de basket, de NBA, et d'Euroligue. L'année 2024 est l'année du changement avec l'arrivée de ce gros projet.

Infos pratiques :

Une restauration sur place permettra aux visiteurs de se restaurer tout en profitant des animations.

L'entrée est gratuite de 8h à 12h, et un tarif exceptionnel de 5 euros sera appliqué pour les arrivées à partir de 12h.

