Saint-André : 130 millions d’euros investis en 4 ans

Le conseil municipal de Saint-André a voté le budget 2024 ce jeudi 28 mars. Les investissements s’élèvent à plus de 26 millions d’euros soit plus de 130 millions d’euros engagés sur le territoire depuis 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-André)

• L’équipe municipale a voté le budget 2024 et a confirmé son ambition de poursuivre la transformation de la commune de Saint-André en posant les bases solides nécessaires au développement du territoire. C’est 26 millions d’euros supplémentaires qui vont en 2024 être injectés afin de poursuivre les travaux suivants :

- la phase 2 de réhabilitation des écoles et des structures de la petite enfance ;

- les travaux de voirie de l’Avenue Principale et dans les quartiers ;

- les projets culturels tels que la Salle Jeanne d’Arc, la réhabilitation de la Maison Valliamé etc. ;

- La réhabilitation du Gymnase Debré ;

-Les aménagements sportifs tels que le boulodrome du Colosse ;

- Les réhabilitations des cases et des équipements de proximité.

"Nous poursuivons nos efforts pour changer l’image de Saint-André et pour poursuivre l’amélioration des services publics communaux afin que l’entreprise municipale soit plus efficace et efficiente" a précisé Joé Bédier, Le Maire de la commune.

• Le taux d’imposition des taxes locales n’augmente pas, l’objectif poursuivi est bien entendu de protéger les ménages Saint-Andréens alors que le contexte local, national et mondial se tend notamment au regard de l’inflation et des crises.

"L’objectif est de gérer de manière rigoureuse les deniers publics et cela implique de faire du contrôle et des économies afin que les politiques publiques et les arbitrages pris aillent toujours dans le sens du développement du territoire qu’il soit économique, humain ou environnemental" a précisé Joé Bédier, Le Maire de la commune.

• Une enveloppe de 2 millions d’euros versés aux associations du territoire soit plus de 103 projets associatifs qui ont été choisis au regard de l’impact social sur la commune. Cette enveloppe est répartie par thématiques telles que la culture, le sport, l’insertion, le développement local etc.

"La commune accompagne les associations du territoire et la politique publique associative se veut cohérente avec les enjeux et les défis de Saint-André. Le dynamisme associatif est réel et nous allons redoubler d’effort pour accompagner techniquement et financièrement les associations. Cela implique également de travailler sur des appels à projets afin de coordonner notre action" confirme Joé Bédier.

Le Maire a conclu le conseil en indiquant qu’il poursuit sereinement les projets de développement territorial global inscrit dans son programme municipal avec pour trajectoire « Saint-André 2030 ». Cela fait référence aux 10 années (2020-2030) de transformations nécessaires au renouveau pour la commune de Saint-André porte d’entrée de la microrégion Est.