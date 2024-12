Saint-André : la commune se mobilise pour venir en aide à Mayotte

Suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté le département de Mayotte, le maire de Saint-André, Joé Bédier, son équipe municipale, et le CCAS de la ville, se mobilisent et lancent un appel aux dons et à la solidarité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : www.imazpress.com)

Chaque don, chaque geste compte pour apporter une aide immédiate aux habitants de Mayotte :

- DONS ALIMENTAIRES : denrées sèches et non périssables (riz, pâtes, farine, boîtes de conserve...)

- DONS NON ALIMENTAIRES : vêtements en bon état (habits, chaussures, draps...)

- DONS FINANCIERS : liens sécurisés

- ⁠https://don.protection-civile.org/

- ⁠https://macagnotte.croix-rouge.fr/donner-dt-mayotte

- ⁠https://www.fondationdefrance.org/fr/solidarite-mayotte

Les premières collectes débuteront dès :

Jeudi 19 décembre 2024 et ce samedi 21 décembre, de 8h à 12h et de 13h à 16h au centre social de Fayard, au 1451 Chemin du Centre.

À partir de ce lundi 23 décembre, voici les lieux de collecte à disposition de la population, de 8h à 12h et de 13h à 16h :

CENTRE SOCIAL DE BRAS DES CHEVRETTES, 403 chemin Bras des Chevrettes 0262 92 02 11

CENTRE SOCIAL FAYARD - CHEMIN DU CENTRE, 1451 Chemin du Centre 0262 46 37 90

CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE, 300 Rue du Lycée 0262 97 82 64

CCAS, Domaine de la Vanille, Bat F, 460 rue de la Gare 0262 46 39 39

Une cellule d'écoute psychologique est également mise en place à disposition de la population, dès ce jeudi 19 décembre, à partir de 9h, au France Service de Fayard, au 420 rue Leconte de Lisle.

Nous comptons sur votre solidarité