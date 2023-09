Saint-André accueille la 16ème édition de Festi-Plantes

La commune de Saint-André accueille la nouvelle édition de Festi-Plantes du 6 au 10 septembre 2023, au Parc du Colosse. Pour sa 16ème édition, plus de 30000 personnes des 4 coins de l’île sont attendues sur ces 5 jours. Plus d’une cinquantaine d’exposants attendra le public avec leurs expositions et ventes de fleurs, de plantes, de décorations de jardin intérieures et extérieures, leurs savoir-faires, leurs secrets….(Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Amateurs ou pas de beautés florales, chacun y trouvera son bonheur. Comme les années précédentes, une fête foraine sera présente pour le plaisir des plus petits... sans oublier le plateau artistique et musical sur deux soirs.

• Expostants, stands :

Plantes, fleurs, arbustes, décoration de jardin, apiculture, transition écologique, plantes aquatiques, poissons d’eau douce, produits transformés : confiture, gâteaux, pâtes de fruits, jus de canne..., agriculture Bio, centre de formation dans l’agriculture, Aloé Véra, épices, artisanat, tisanes, compléments alimentaires, murs végétaux, huiles essentielles, aromathérapie, fibre de coco, etc

• Village animation et podium

• Village animation pour enfants : manèges, structures gonflables, déambulation de peluches géantes

• Plateaux artistiques sur 2 soirs :

- Séga Zouk Party avec JIM RAMA/PATRICK ANDREY/DARIUS DENON/N4RICK/ MARY JANE GASPARD/JSB MORNING/MORGAN/CLARA

- Radio crochet avec le groupe SUN OCEAN

- Concert final : RAYMOND SADON

Entrée/tarif unique : 1 euros