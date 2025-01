Saint-André : de nouvelles coupures d'eau prévues ce samedi

De nouvelles coupures d'eau sont prévues à Saint-André, ce samedi 11 janvier 2025, à partir de 18 heures. La remise en service se fera à partir de 8 heures.

Les secteurs suivants sont concernés :

- Milles Roches

- Butor

- La Cressonnière

- Rivière du Mât

- Patelin

- Ravine Creuse

- Centre-Ville

- Chemin Lefaguyès

- Chemin du Centre

- ZC Fayard

- Cambuston

- Bois Rouge

- Chemin Lagourgue

- Avenue des Mascareignes

- Et toutes les voies adjacentes



Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :



- Chemin du Centre (près de la ruelle Virapatrin)

- ZAC Fayard (près de l’école élémentaire)

- Place ZAC Fayard

- Angle Chemin Rio et Chemin Lagourgue

- Angle Chemin Maunier et Chemin du Centre

- Chemin Fantaise

- Avenue de Bourbon (près du chemin Morin)

- Rue Terre Rouge

- Chemin Deschanets (près de l’impasse du Centre)

- Chemin Bois Rouge (près du lotissement Bouquet)

- Ravine Creuse Allée Paulo



Des coupures et des baisses de pression peuvent apparaître en fin de journée sur les points hauts de certains secteurs

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



Compte tenu de la fragilité de la ressource, la CISE demande à l’ensemble de ses abonnés d’adopter un comportement citoyen afin de préserver la ressource.