Saint-André : des citernes d'eau mises à disposition des habitants

Face à la sécheresse actuelle à laquelle est confronté depuis le mois de décembre 2024 tout le territoire de Saint-André, la municipalité met à disposition de ses habitants des citernes d'eau dans plusieurs sites de la commune.

Les habitants peuvent trouver ces citernes :

- Chemin du Centre (près de la ruelle Virapatrin)

- ZAC Fayard (près de l’école élémentaire)

- Place ZAC Fayard

- Angle Chemin Rio et Chemin Lagourgue

- Angle Chemin Maunier et Chemin du Centre

- Chemin Fantaise

- Avenue de Bourbon (près du chemin Morin)

- Rue Terre Rouge

- Chemin Deschanets (près de l’impasse du Centre)

- Chemin Bois Rouge (près du lotissement Bouquet)

- Ravine Creuse Allée Paulo



Une nouvelle distribution d'eau en bouteille est également programmée ce samedi 11 janvier 2025 de 9h à 12h sur les sites suivants :



- Gymnase Mille Roches

- Espace Pierre Roseli

- Case Rivière du Mât

- Case Ravine Creuse

- Centre social Bras des Chevrettes

- Salle du Conseil Municipal Mairie Centre-ville

- Mairie de Champ Borne

- Maison France Services de Fayard

- Salle des fêtes Cambuston



Les habitants doivent être munis d'une facture de la CISE et d'une pièce d'identité.