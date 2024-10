Saint-André : des planteurs en colère bloquent le rond point de la Pente Sassy

Ils ne peuvent pas livrer leurs cannes à cause des coupures de courant

Depuis 5h ce mardi 22 octobre 2024 des planteurs bloquent avec leurs tracteurs le rond-point de la Pente Sassy (Saint-André) donnant accès au centre de réception des cannes. Les agriculteurs ont déclenché leur mouvement à la suite des coupures d'électricité générées par la grève des salariés de la centrale électrique d'Albioma. Prudence dans le secteur où la circulation est perturbée (Photo archives www.imazpress.com)

Les centrales d'Albioma ne sont plus en mesure d'alimenter correctement les usines de Bois Rouge et du Gol. Consésquences de ce manque d'alimentation, les unités sucrières ne peuvent pas broyées les cannes déjà réceptionnées et encore moins recevoir de nouveaux chargements.

D'où la colère des planteurs. "Sans électricité, il est impossible de faire tourner les usines sucrières et donc nous sommes pénalisés par un conflit qui ne nous ne concerne pas" explique un planteur présent sur le rond-point. "C'est aux industriels de trouver une solution, pas aux planteurs" ajoutent-ils

Pour rappel, les organisations syndicales CGTR, CGTG et CSEM CGTM, syndicats majoritaires sur l'ensemble des sites thermiques France, ont appelé à la grève dans tous les sites de production d'électricité d'Albioma en Outre-mer.

Les syndicats dénoncent "l'absence de réponses satisfaisantes" à leurs revendications.

Ce jeudi soir 17 octobre plusieurs secteurs de La Réunion ont été privés d’électricité. Des communes de l’Est et de l’Ouest ont été touchées par les coupures. "La panne a été provoquée par l'arrêt volontaire des tranches de production par des grévistes d'Albioma" indiquait alors EDF.

Les syndicats des salariés d'Albioma ont déjà annoncé la reconduction de leur mouvement de grève.

