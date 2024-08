Saint-André : Festi-plante revient pour sa 17ème édition

Du mercredi 4 au dimanche 8 septembre 2024, la ville de Saint-André organise sa 17ème édition de Festi-plantes au parc du Colosse. Pendant 5 jours, plus de 50 exposants venus de toute l'île viendront présenter leurs créations autour du thème "végétalisation urbaine et biodiversité". Tarif unique : 1 euro. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-André)

Rendez-vous incontournable de la ville de Saint-André, la 17ème édition de Festi-plantes sera de retour du 04 au 08 septembre au Parc du Colosse

Une manifestation très attendue des amoureux de la nature, où plus de 50 exposants venus de toute l'île seront présents avec leurs plus belles créations de fleurs et de plantes, de décoration de jardins...mais aussi avec leurs pêchés gourmands, confitures bio, miel, sirops, pâtes de fruit..péi. Également leurs huiles essentielles, leurs plantes médicinales, leurs bougies florales...et pour les amoureux de poissons, des idées de décoration d'aquarium , des plantes pour bassins...et même des poissons !

Cinq jours où vous pourrez vous promener en pleine nature, faire plaisir à vos proches, et faire plaisir à vous-même.

Le thème de cette année : végétalisation urbaine et biodiversité. Tout un programme vous attend autour de ce thème !

Et ne ratez pas, le samedi 7 septembre, le grand concert libe "nostalgie musik soleil" avec les chanteurs, qui ont pour certains, bercé votre jeunesse : Mario Chico, Diblo Dibala, Pharaon et pour la nouvelle génération, Varaine Ben vous fera vibrer. En première partie, retrouvez Sylvestre Villendeuil et Jumpop à partir de 19h30!

Pour ceux qui ont envie de tester leur voix devant le public, l'incontournable radio crochet vous attend le dimanche 9 septembre à partir de 17h, et vous serez accompagné du groupe Sakouyaz et on finit en musique avec Emiguël !

Vous aurez compris, le Festi-plantes est "the place to be" à ne pas rater en ce début de mois de septembre.

Entrée tarif unique : 1 euro.