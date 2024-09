Saint-André : "Gayar", un rendez-vous pour la culture et de l'identité réunionnaise

Les 27, 28 et 29 septembre 2024, la ville de Saint-André et l’association Komkile accueilleront pour la troisième année consécutive la manifestation "Gayar" au parc du Colosse. Trois jours pour mettre en avant la richesse culturelle de La Réunion dans toute sa diversité. Ce festival permet aux artistes, artisans, écrivains, et porteurs de savoirs de rencontrer le public, de partager leur passion et leur savoir-faire. Danyel Waro est le parrain de cette nouvelle édition. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

"C’est un moment privilégié pour renouer avec nos racines et nos traditions en étant au plus proches des créateurs locaux et ainsi contribuer au dynamisme de l’économie culturelle locale", indiquent les organisateurs.

"Dans un esprit d'apaisement, dans un monde bouleversé, La Réunion apporte sa contribution à la paix par l'unité d'un peuple et de sa culture. À travers la création artistique, l'artisanat, l’écriture, les témoignages ou encore la cuisine, chaque réunionnais a une histoire à raconter, un Gayar à démontrer."

- Danyel Waro, parrain de l'édition -

Danyel Waro est le parrain de cette nouvelle édition. Porte-drapeau de la culture et de l'identité réunionnaise, musicien, poète, fabricant d’instruments et militant de la cause créole, ce personnage aux convictions très fortes s'est imposé comme une figure de référence sur la scène des musiques du monde.

En tant que parrain de cette édition du "Gayar", Danyel Waro incarne le passeur de savoir. "Utilisant le maloya, les textes et les mots, il incarne l'âme de La Réunion." À travers ses interventions, il partagera son expérience, ses valeurs, et son engagement pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine culturel.

""Batarsité" signifie, littéralement, "bâtardise". On peut le prendre au sens péjoratif désignant des enfants sans père. Mais dans mon cas, je parle de "batarsité" au sujet de l’identité réunionnaise", lance Danyel Waro. "Nous sommes un peuple profondément marqué par le métissage, ayant donné naissance à une culture particulière et unique. Chaque Réunionnais renferme en lui plusieurs origines, il ne peut donc s’associer à une catégorie particulière : on ne peut pas affirmer être Africain, Chinois, Indien ou Européen', a-t-il ajouté.

- Artisanat, art visuel, Fonnkèr, littérature et restauration -

Vendredi 27 septembre

9h à 15h : Gayar po Marmay

Le vendredi 27 septembre, "Gayar" ouvre ses portes aux élèves de la ville Saint-André. Plus de 1.000 jeunes sont invités à profiter d’une visite dédiée à la découverte de la culture réunionnaise. À travers un parcours riche et varié, ils pourront participer à des ateliers pratiques, découvrir des savoir-faire ancestraux, et échanger avec des artistes et artisans réunionnais.

13h30 à 17h : Patrice Treuthardt ek marmay lékol dann Rougay Lo Mo

À partir de 17h30 : Rakontaz Zistwar ek Kozé Conté

Samedi 28 septembre

9h à 10h : Hommage à Georges Lazarre

10h à 12h : Ron Kozé si la Batarsité ek Danyel Waro

15h à 17h : Ron Kozé si la Mémwar Sintandré

17h à 20h : Ron Kozé an Muzik po Gramoun Lélé

Dimanche 29 septembre

9h à 12h : Rishofé en hommage à Pierre Roselli

"Apprécier un Rishofé, c’est une façon de démarrer la journée en épousant notre tradition", explique l'organisation. "À cette recette, on ajoute une dose de musique populaire en rendant hommage à Pierre Roselli, figure emblématique de la chanson réunionnaise et de la ville de Saint-André."

Des artistes viendront entourer son fils, Laurent Roselli, et faire revivre les œuvres du chanteur disparu.

16h à 17h30 : Kabar Défilé

Le Kabar Défilé illustre la rencontre entre tradition et modernité. "Aux côtés des satis portatifs, les roulèr sont transportés sur des chariots et les choeurs raisonnent à l'unisson. C'est avec ferveur que le Kabar Défilé formé par un rassemblement de musiciens, chanteurs et danseurs de l'Est défileront au cœur du Parc du Colosse avant de rejoindre le ron maloya ouvert par Danyel Waro sous le grand chapiteau. Terla minm, shakinn i amèn son gayar pou shanté, pou dansé."

À partir de 17h30 : Ron Maloya ek Danyel Waro

L'événement propose d’ouvrir la parole à travers plusieurs Ron kozé liés à la thématique de la culture et de l’identité réunionnaise. Ron Kozé sur la Batarsité avec la participation de Danyel Waro, Paul Mazaka, José Macarty, Thierry Laude (professeur de philosophie), Geneviève Payet (psychanalyste et anthropologue).

Ron Kozé si la Mémwar Sintandré : "chaque époque a son histoire, ses repères, ses réalités et ses anecdotes. Comment transmettre ce vécu aux jeunes et aux générations futures ? Peuple de l'oralité, la Réunion a toujours su préserver son passé à travers les récits et les échanges. Des seniors originaires de Saint-André viendront partager leur parcours et leur témoignage de vie".

Ron Kozé an Muzik po Gramoun Lélé : c’est un hommage rendu à l'un des plus grands artistes réunionnais. Pour honorer sa mémoire, ses proches viendront raconter son parcours et partager des anecdotes de sa vie artistique. Ses plus grands titres seront repris entre les histoires et les souvenirs, pour un moment d'émotion autour de son œuvre et de son héritage musical.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com