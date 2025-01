Saint-André : l'Etat dessale l'eau de mer pour faire face à la sécheresse

L'Etat a lancé une unité temporaire de production d’eau à Saint-André ce lundi après-midi 20 janvier 2025. Installé sur le littoral, l'équipement dessalera l'eau de mer. L'unité a été muse pour faire face "à la sécheresse et aux tensions qu'elle génère sur l’alimentation en eau" indique la préfecture (Photo sly/www.imazpress.com)

Cette unité de production d’eau de la sécurité civile a été déployée en configuration accélérée pour faire face aux difficultés d’approvisionnement dans la commune de Saint-André.

"C'est un dispositif qui nous dépanne grandement", se réjouit Joé Bédier, maire de Saint-André. "La situation n'est pas prête de s'améliorer, les prévisions ne s'annoncent pas bien", ajoute-t-il.

La rentrée scolaire, maintenue malgré la sécheresse, est motivée par l'incertitude sur les prévisions. "Aujourd'hui il fallait mettre en place toutes les solutions", assure-t-il.

Lire aussi - Saint-André : de nouvelles coupures d'eau de jour et de nuit

"Il y a des raisons structurelles, et des raisons de changement climatique", avance le préfet, Patrice Latron, concernant la sécheresse. "Peut-être qu'on a pas vu venir cette sécheresse, maintenant il faut qu'on s'en occupe. Ce n'est pas à l'Etat de s'en occuper, c'est une compétence des collectivités", rappelle-t-il.

"On va donc s'occuper d'accompagner les collectivités responsables de la distribution de l'eau. Une conférence régionale de l'eau sera organisé en avril prochain", annonce-t-il. Une conférence qui ne se concentrera pas uniquement sur l'Est, mais sur toute La Réunion. "La quasi-totalité de La Réunion est en déficit", souligne le préfet.

"Nous sommes déficitaires aujourd'hui, et nous prenons désormais en compte ces changements climatiques", souligne la Cirest. "Nous avons commandé 40 citernes pour pouvoir les installer dans les écoles, et 50 cuves de 10 mètres cubes en soutien."

- Renforts de Mayotte -

Neuf militaires de la sécurité civile ont été mobilisés en renfort pour cette mise en route accélérée.

"La mise en route a été faite vendredi et les tests réalisés dans le week-end sont concluants, permettant ainsi la distribution dès ce lundi" souligne la préfecture. "On a eu un entretien avec la cellule interministérielle de crise, et j'ai demandé des hommes pour mettre en marche la machine. En 24-48 heures, on a transporté ces femmes et ces hommes depuis Mayotte", détaille Patrice Latron.

"Je tire mon chapeau à l'efficacité opérationnelle. Chaque jour, c'est 150.000 litres d'eau qui sont mis à disposition", souligne-t-il. 25.000 litres d'eau en bouteillle ont par ailleurs été réceptionnées de Paris pour les écoles.

La distribution de cette unité va commencer dès mardi pour la population, tandis qu'une distribution a déjà eu lieu ce lundi dans un centre de dialyse. "C'est la Cirest qui prend en charge la distribution de l'eau", précise l'intercommunalité.

- Le niveau d'eau est alarmant -

La préfecture rappele aussi que "le niveau de la ressource est alarmant dans plusieurs secteurs de l’île, rendant inévitables des coupures et des restrictions des usages de l’eau pour en garantir l’accès au plus grand nombre"

Lire aussi - Nouvel arrêté concernant l’usage de l’eau dans les communes les plus touchées

"L’ensemble du territoire est sous-tension, et les Réunionnaises et Réunionnais sont appelés à faire preuve de vigilance dans leur utilisation de l’eau" souligne la préfecture.

Lire aussi - Coupures d'eau : l'est soupçonne le basculement de l'eau vers l'ouest de l’assoiffer

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com