Nouvel arrêté concernant l’usage de l’eau dans les communes les plus touchées

Depuis le 21 août 2024, le comité sécheresse, se réuni une fois par mois, afin d'étudier la situation de l'île en cette période où les précipitations sont très inférieures aux normales de saison. En raison des prévisions météorologiques laissant craindre une situation de sécheresse persistante, le comité de sécheresse a décidé de l'actualisation de l'arrêté de restriction du 19 décembre 2024, avec une mise à jour des données.

es dernières pluies efficaces pour recharger les ressources datent de janvier 2024, avec les épisodes cycloniques causées par les météores Belal et Candice. Les prévisions de ce début d’année indiquent que la saison humide mettra du temps à s’installer. Les quelques pluies éparses sont largement insuffisantes pour remettre à niveau les nappes phréatiques et assurer durablement les débits importants dans les cours d’eau.



Pour pallier à cette problématique, des coupures quotidiennes d’eau sont organisées dans les quartiers de Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Cilaos et d’autres, plus ponctuelles, sont à craindre comme Bras-Panon ou encore à la Plaine des Palmistes. Le niveau des ressources est alarmant dans ces secteurs et les autorités gestionnaires du réseau sont en alerte.



Ainsi, le comité de sécheresse a fait une demande au préfet de mise en œuvre des mesures générales de restriction des usages de l’eau, sur la base du nouveau cadre préfectoral validé le 11 décembre 2024.



En effet, un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2024, précise les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires, cela pour une durée d’un mois. Le niveau d’alerte a été déterminé en fonction du niveau des ressources superficielles ou souterraines avec une prise en compte des difficultés d’approvisionnement des foyers en eau.



En raison des prévisions météorologiques laissant craindre une situation de sécheresse persistante, le comité de sécheresse s’est réuni le 8 janvier dernier. Il a été retenu lors de cette réunion, l’actualisation de l’arrêté de restriction du 19 décembre 2024. De ce fait, un nouvel arrêté est paru le 17 janvier 2025 maintenant ainsi les mesures de vigilance et de restrictions temporaires avec une mise à jour des données.

A l’ensemble du territoire, le préfet, Patrice Latron, appelle tous les Réunionnais à une forte vigilance et à la réduction des consommations d’eau non essentielles. Le non-respect des règles de bonne conduite stipulées dans l’arrêté n°2025-86 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, pouvant atteindre un montant de 1500€.



Le préfet a demandé aux services de la police de l’environnement de renforcer leur vigilance.

- Les bons gestes à avoir -

Il est rappelé que les coupures d’eau engendrent des dégradations de la qualité de l’eau et que celle-ci est impropre à la consommation au moment du rétablissement de la distribution. Il est donc recommandé aux personnes qui subissent des coupures d’eau de consommer de l’eau embouteillée.

À défaut, il convient de faire bouillir l’eau du robinet et de la maintenir à ébullition au moins trois minutes avant tout usage alimentaire. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage…).

Ces mesures doivent être respectées jusqu’à communication officielle du rétablissement de la qualité de l’eau par le distributeur d’eau.