Saint-André: "Le mensonge" du professeur d'anglais et de ses élèves

"Le mensonge" est un long métrage entièrement conçu et réalisé en deux ans par Patrick Olot, un professeur d'anglais, deux de ses collègues et ses élèves du collège Mille Roches de Saint-André. Le film sera présenté en avant-première ce vendredi 26 avril 2024 à la Médiathèque de Sainte-Suzanne. Le long-métrage aborde le thème de l'addiction, notamment à l'alcool, et met en lumière les conséquences sur l'individu et ses proches (Photo : www.imazpress.com)

"Le Mensonge" est le deuxième film réalisé par Patrick Olot, passionné de cinéma. Il avait déjà traité le sujet de l'addiction aux jeux vidéos, avec le film "Seconde chance".

L'enseignant a lancé son second projet il y a deux ans. Sur la base du volontariat, il a formé ses élèves à l'utilisation d'une caméra et d'un micro, au fonctionnement d'un plateau de tournage, et à la réalisation d'un long-métrage. La première année a été surtout consacrée à l'écriture du scénario.

L'atelier cinéma se déroulait sur le temps scolaire à la pause du midi. "On faisait le bilan de ce qu'il restait à faire, comment bosser sur le script, les plannings du tournage...", raconte Audrey Picot, impliquée également dans ce projet.

Le professeur d'anglais et ses élèves ont pu compter sur l'appui de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) pour le financement du film.

- "Un vrai investissement" de deux ans -

Pour le tournage, une heure par jour durant la pause n'était pas suffisante. C'est donc en dehors du collège, à Saint-André, que la plupart des scènes ont été filmées.

"On a dû s'occuper de toutes les autorisations, donc beaucoup de papiers administratifs. On filmait avec des mineurs donc il faut l'accord des parents, on filme dans Saint-André donc il faut avertir la ville. C'est un vrai investissement", détaille Audrey Picot.

Une partie des élèves jouaient les scènes, pendant que les autres étaient derrière la caméra, s'occupaient du son, ou géraient la technique. Ils s'échangeaient ensuite les fonctions. "On tient à rappeler qu'il n'y a quasiment pas de professionnels du cinéma dans notre film", souligne Audrey Picot.

Quelques acteurs réunionnais.es de séries ont participé à certaines scènes. Mais pour découvrir les noms, l'équipe du long métrage donne rendez-vous au public à la médiathèque de Sainte-Suzanne, le vendredi 26 avril, soir de l'avant-première.

dm/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com