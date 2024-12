Saint-André se mobilise pour Mayotte

Ce jeudi 19 décembre 2024, la ville de Saint-André organise, à 19 heures une mobilisation de soutien sur le parvis de l'église. Nous vous dévoilons le programme (Photo : www.imazpress.com)

Avant de débuter le concert "Chantez Noël", le maire, Joé Bédier, en présence de son équipe municipale, et de quelques artistes et personnalités de la ville de Saint-André, invitera la population à observer une minute de silence en soutien à la population mahoraise.

Les artistes (sportifs, chanteurs...) ont avec beaucoup d'émotion accepté cette invitation auprès du maire et de ses élus afin de rendre hommage au département de Mayotte .

Nous vous attendons nombreux à ce rassemblement et à ce moment de partage et vous invitons à assister au concert de Noël où se mêleront chefs d’œuvre classiques et les plus beaux chants de Noël.

- Dispositif de soutien -

Suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté le département de Mayotte, le maire, Joé Bédier, son équipe municipale, et le CCAS de la ville, se mobilisent et lancent un appel aux dons et à la solidarité .

Chaque don, chaque geste compte pour apporter une aide immédiate aux habitants de Mayotte :

- Dons alimentaires : denrées sèches et non périssables (riz, pâtes, farine, boîtes de conserve...)

- Dons non alimentaires : vêtements en bon état (habits, chaussures, draps...)

- Dons financiers : liens sécurisés

- ⁠https://don.protection-civile.org/

- ⁠https://macagnotte.croix-rouge.fr/donner-dt-mayotte

- ⁠https://www.fondationdefrance.org/fr/solidarite-mayotte

Les premières collectes débuteront dès :

- Jeudi 19 décembre et ce samedi 21 décembre, de 8h/12h à 13h/16H au centre social de Fayard, au 1451 Chemin du Centre.

À partir de ce lundi 23 décembre, voici les lieux de collecte à disposition de la population, de 8h/12h à 13h/16H :

- CCAS de Bras des Chevrettes, 403 chemin Bras des Chevrettes 0262 92 02 11

- Centre social Fayard, 1451 Chemin du Centre 0262 46 37 90

- Centre social du centre ville, 300 Rue du Lycée 0262 97 82 64

- CCAS, Domaine de la Vanille, Bat F, 460 rue de la Gare 0262 46 39 39

Une cellule d'écoute psychologique est également mise en place à disposition de la population, dès ce jeudi 19 décembre, à partir de 9h, au France Service de Fayard, au 420 rue Leconte de Lisle.