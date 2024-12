Saint-André : six citernes d’eau non potable mises en place en raison de la sécheresse

Face à la situation de sécheresse exceptionnelle qui touche l'île, et particulièrement Saint-André, la municipalité, en collaboration avec la Cirest (collectivité compétente) et le délégataire CISE, a pris des mesures pour garantir un accès à l’eau brute dans les zones les plus impactées par les coupures. Six citernes de plus de 3 000 litres d’eau non potable ont été mises en place pour répondre aux besoins quotidiens des habitants. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La commune rappelle que cette eau est uniquement destinée à des usages non alimentaires. Vous trouverez ci-dessous la localisation des sites :



- Intersection Chemin Rio - Chemin Fantaisie

- Intersection Chemin Maunier - Chemin du Centre

- Intersection Chemin Rio - Chemin Lagourgue

- Chemin du Centre - Ecole Docteur Martin

- Carré Fayard

- Ruelle Virapatrin - Chemin du Centre



La commune "est pleinement consciente des désagréments causés par cette situation, mais la ressource en eau est quasi inexistante".

"Le plan de coupures mis en place vise à éviter un amenuisement total de l’eau et à préserver cette ressource précieuse pour les semaines à venir. Des mesures supplémentaires seront engagées en cas d’aggravation de la situation", souligne la ville.