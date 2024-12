Saint-André : une famille agressée à Fayard, Joé Bédier condamne "avec la plus grande fermeté cet acte de violence"

Alors qu'une famille, dont un bébé, a été agressée le soir du réveillon de Noël à Saint-André, le maire de la commune appelle la police à "mettre tout en œuvre pour identifier" les auteurs. Le véhicule de la famille a été violemment pris pour cible par des jets de pierres dans le quartier Fayard. Joé Bédier condamne "avec la plus grande fermeté cet acte de violence". Nous publions son communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Il est nécessaire que les forces de l’ordre mettent tout en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs de cette agression. Je ne pourrai pas tolérer que la sécurité des familles sur la commune ne soit pas assurée.

C’est avec une profonde indignation que j’ai appris l’agression inadmissible dont a été victime cette famille saint-andréenne avec leur bébé, alors qu’ils rentraient chez eux dans la soirée du 24 décembre. Leur véhicule a été violemment pris pour cible par des jets de pierres, un acte lâche et irresponsable qui aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques !

Au nom de la municipalité et de tous les habitants de Saint-André, je tiens à exprimer mon soutien total à cette famille éprouvée à laquelle je rendrai visite ce jeudi 26 décembre. En cette période qui devrait être celle de la paix, du partage et de la fraternité, de tels actes sont non seulement inacceptables, mais aussi profondément contraires à nos valeurs.

Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence. La violence, sous quelque forme que ce soit, n’a pas sa place à Saint-André. À cette famille, je souhaite leur adresser mes pensées les plus sincères et leur rappeler que la mairie reste à leur disposition pour les accompagner et les soutenir dans cette épreuve.

Ces comportements entachent l’image de notre commune et les valeurs de solidarité qui nous unissent. J’invite tous les partenaires compétents en la matière à redoubler d’efforts en cette période de l’année.