Saint-André : une opération de dératisation prévue à l'école Josée Léger, elle rouvrira le 2 mai

Ce vendredi 26 avril 2024, la commune de Saint-André a fermé l’école primaire Josée Léger en raison d'une infestation de rats. Une intervention de dératisation est prévue ce samedi. Pour assurer un retour serein dans l'école, cette dernière sera fermée le mardi 30 avril pour permettre un nettoyage globale post-intervention.

Suite à une réunion de concertation entre le maire, Joé Bédier, les parents d’élèves et l’éducation nationale ce vendredi en matinée il a été "convenu unanimement de la nécessité de procéder à une intervention lourde de dératisation afin de mettre en sécurité et de permettre un retour rapide des élèves au sein de l’école".

"Une entreprise spécialisée va intervenir dès ce samedi afin de procéder au traitement lourd de dératisation, désinfection et fumigation. Une seconde entreprise procèdera ensuite au nettoyage globale post-intervention. Un double contrôle sera ainsi réalisé le mardi 30 avril au soir et le jeudi 2 mai avant la reprise des cours" détaille la ville.

"La recrudescence des cas de leptospirose sur le département montre à quel point la vigilance et la prudence sont nécessaires. Le Maire, Joé Bédier, remercie l’ensemble des parties prenantes pour leur engagement et assure que tout est mis en œuvre pour un retour à la normal dans les plus brefs délais. La continuité des enseignements scolaires sera assurée pour les marmailles de l’école" assure la commune.