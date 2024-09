Saint-Benoît : ambians dofé au Bisik

Ce, samedi 31 août, le Bisik proposait une soirée incroyable pour une ouverture de saison tout en passion et en émotions devant plus de 200 spectateurs. Un partage de belles énergies en compagnie d’artistes talentueux qui ont fait vibrer jusqu’à tard dans la nuit. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Bisik/Iris Mardémoutou)

La soirée d’ouverture de la nouvelle saison du Bisik, la salle de concert de Saint-Benoît, a démarré sous une petite pluie fine, qui n’a en rien freiné l'enthousiasme du public bien décidé à faire la fête.

Dès l'ouverture des portes, les spectateurs se sont pressés pour participer à cet événement marquant le début d’un semestre qui promet d’être riche en émotions musicales.

L’occasion pour tous de découvrir la nouvelle fresque tout en énergie du Bisik réalisée ces dernières semaines par M21, artiste peintre inspiré, et les origamis de Laetitia et Fabien d’Ori And Me, créateurs de papier passionnés.

Après une série de discours inauguraux marqués par l’enthousiasme et la promesse d'une saison exceptionnelle, la soirée a véritablement pris son envol au rythme du maloya. Les premiers à fouler la scène installée koté jardin sont en effet les jeunes artistes de Zanfan Gayar, un groupe de Saint-Benoît, finaliste du Son du Bahut 2024 et digne héritier des plus grands noms du maloya de la ville, qui a littéralement électrisé l’audience koté jardin avec un maloya endiablé. Leur énergie contagieuse a d'emblée donné le ton d’une soirée 100% marsouins qui ne n’a jamais démenti l’ardeur de l’engagement des artistes, du public, de notre équipe et de nos partenaires pour faire vivre la culture dans notre beau pays.

Le temps de partager des discussions animées, quelques retrouvailles émouvantes et de beaux moments entre amis, les spectateurs ont aussi, pour certains en tout cas, profité de « landrwa kashèt », pièces secrète du Bisik où un studio photo éphémère avait été installé par Fanal Fotogafi et toute l’équipe du Bisik sous la houlette de Frédéric Pothin, auteur photographe, et Lucie Admeth, étudiante à Studio M.

De merveilleux moments capturés et des souvenirs inoubliables que vous avez pu découvrir sur notre page Facebook quasi instantanément pour notre plus grand plaisir.Koté musique c’est sur la scène intérieure que Julie Anne et ses musiciens, Jean-François Carpaye et Luciano Alcimédon, prennent le relais.

Portée par une exaltation communicative cette jeune artiste prometteuse a su envoûter le public dès les premières notes, captivant la salle par sa présence scénique et sa voix envoûtante. Chaque morceau est un véritable voyage, et le public, suspendu à ses notes, ne s’est pas fait prier pour prendre le large en sa compagnie…

"Tiembo", "Trace d’amour"… in guitar, in vwa, in liniver dont on entendra forcément reparlé bientôt…



- Moments suspendus et plaisirs partagés -



Le temps s’écoule mais le public ne le voit pas passer… Comment pourrait-il en être autrement en si bonne compagnie. Nous profitons tous de ces moments suspendus pour vivre pleinement chaque instant aussi inattendu soit-il…

Discrète, inspirée et mutine, Aurélie Subijus, talentueuse comédienne, a également partagé avec certains d’entre vous des moments d’affection en partageant ses lettres d’amour pour la vie et l’art. De table en table, d’heure en heure, l’empathie affleurait chaque échange laissant les spectateurs suspendus à ses lèvres…

Changement d’ambiance… Un son surgit de l’entrée du Bisik, une mélodie, un chapeau et quelques guirlandes… L'originalité est toujours au rendez-vous avec Kanasel, qui a surpris une fois de plus les spectateurs avec son installation musicale « portative » dont il nous avait régalé en 2020 lors d’un certain « Rant dan Ron » Sakifo dont certains se souviennent sans doute.

L’artiste tout-terrain, partenaire du Bisik, déambule parmi les spectateurs, transformant chaque espace de la salle au jardin en une scène à part entière. La réponse de Suzette et du public est immédiate et chaleureuse, créant une connexion unique et une ambiance « Dofé ».

En apothéose de cette magnifique prestation le titre « Marsouin », véritable hymne bénédictin qui résume presque à lui seul l’étant d’esprit de notre magnifique région Est et la passion de ses habitants pour la faire rayonner et fleurir partout où elle sera portée…

Pour clôturer cette soirée déjà mémorable, Dlisha est déjà sur scène et enchaîne avec un set afro-électro enflammé. La salle, portée par les rythmes entraînants, s’est transformée en véritable piste de danse, chaque spectateur se laissant emporter par une vague musicale immense et fabuleuse. Un tsunami de bonheur partagé qui résonne encore ce matin dans nos cœurs et nos corps.

Malgré la pluie intermittente, cette soirée d’ouverture a donc bel et bien été un véritable succès, augurant une saison prometteuse pour le Bisik, lieu de Musiques Actuelles incontournable de la ville des eaux vives.

Le public, venu en nombre, a prouvé que rien ne pouvait atténuer sa soif de musique et de fête.

Une chose est certaine : le Bisik a lancé sa saison sous les meilleurs auspices et on compte sur vous pour continuer de faire vibrer la passion et partager de belles émotions avec des artistes incroyables.



Merci à tous d’être venus si nombreux braver la pluie et partager de si belles émotions en notre compagnie, merci aux artistes inspirés et inspirants, artisans créateurs de pur bonheur, merci à tous nos partenaires sans qui, encore une fois, rien ne serait possible, et en particulier à Anne Chane-Kaye-Bone Tavel Adjointe déléguée à la Culture Ville de Saint-Benoît et Conseillère Régionale déléguée à la valorisation du Patrimoine touristique et culturel et à Patricia Profil, Conseillère Régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle, qui nous ont fait le plaisir de leur présence pour réaffirmer leur soutien indéfectible à notre association et à nos projets nombreux et ambitieux pour le territoire.

Hier soir, vous pouviez vous restaurer sur place grâce à nos partenaires culinaires SunChip's et L’ilôt Saveur qu'on salue et remercie. Vous avez savouré les délicieux Fish & Chips et fingerfoods que nos partenaires ont préparé avec talent et amour.

Merci à nos bénévoles, nos jeunes équipiers en mission services civiques et à toute l'équipe du Bisik particulièrement mobilisée sur cet événement incroyable et enfin merci très spécial à vous qui traversez ces lieux, vous qui partagez, qui donnez du sens à notre travail, vous qui partagez la convivialité du Bisik, votre bonne humeur, vos sourires, votre joie, votre curiosité, votre passion, à vous merci !



La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 septembre qui devrait nous porter bonheur et où nous recevrons deux projets ambitieux qui revisitent les rythmes d’ici et d’ailleurs avec talent et virtuosité. Une symphonie d’inventions chromatiques en tons et en couleurs et toujours à trois temps… Jad' Quintet (Olivier Cadet à la guitare, Guillaume Montauban à la batterie, Vincent Abrantes à la basse et Nicolas Poullet aux percussions, et Les Dhal Tones (Sami Pageaux Waro, Bino Waro, Gilles Lauret , Damien Mandrin et Julien Grégoire)



Tout le programme ici.



Vendredi 13 septembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Billetterie : https://vu.fr/JkbKv