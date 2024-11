Saint-Benoît : baignade interdite à l'Ilet Bethléem

La qualité de l'eau non conforme à la réglementation

Ce vendredi 15 novembre 2024, la commune de Saint-Benoît a annoncé l'interdiction de la baignade à l'ilet Bethléem et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le dernier contrôle sanitaire des eaux de baignade effectué par l'ARS a révélé une qualité de l'eau non conforme à la réglementation. Les résultats du prochain prélèvement de recontrôle permettra ou non de lever cette interdiction des activités de baignade sur ce bassin (Photo : Saint-Benoît) Merci de votre compréhension.