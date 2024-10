Saint-Benoît : déli la Lang, vien (K)ozé au Bisik

Ce samedi 12 octobre, la scène du Bisik est à vous. C’est (K)ozé, la scène ouverte du Bisik à toutes les oralités et tous les talents. Dès 19h, l'événement sera animé par Bertrand Robert et Mline, qui seront les guides pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous.

"Une ambiance unique à chaque soirée, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien nous partager. Un moment qui vous est consacré, l’occasion de s’essayer à la scène, de crier, déclamer, chanter, dire, au son de votre voix ou de quelques instruments" écrit le Bisik.

Venez apprécier, vous exprimer, partager un coup de cœur, de gueule, un fonnkèr, un son ou une chanson, devant le public généreux et bienveillant du Bisik dès 19h.

Artistes de l’Est et d’ailleurs, pensez à vous inscrire sur cette adresse e-mail.