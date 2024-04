Saint-Benoît : déli la lang’, viyen (K)ozé au Bisik

Tous les premiers samedis du mois, la scène du Bisik est aux Réunionnais ! C'est (K)ozé, la scène ouverte à toutes les oralités et à tous les talents. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo : Bisik)

Animé par Bertrand et Mline, qui seront vos guides pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Une ambiance unique à chaque soirée, avec une programmation qui dépend de vous et des surprises que vous voudrez bien nous partager. Un moment qui vous est dédié, l’occasion de s’essayer à la scène, de crier, déclamer, chanter, dire, au son de votre voix ou de quelques instruments.

Venez apprécier, vous exprimer, partager un coup de cœur/ de gueule, un fonnker, un son ou une chanson, devant le public généreux et bienveillant du Bisik dès 19h.

Artistes de l’est et d’ailleurs, pensez à vous inscrire (bertrand@bisik.re) et soyez les bienvenus ! A vous de jouer !

(K)ozé au Bisik



à partir de 19h.Buvette et restauration sur placeInfos/résa 0693 63 39 39Entrée libre et gratuite