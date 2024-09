Saint-Benoît : Jad' et Les Dhal Tones en concert au Bisik

Le vendredi 13 septembre 2024, Jad' et Les Dhal Tones seront en concert au Bisik à Saint-Benoît. "Deux projets ambitieux qui revisitent les rythmes d’ici et d’ailleurs avec talent et virtuosité. Une symphonie d’inventions chromatiques en tons et en couleurs et toujours à trois temps…" Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Bisik)

Jad', longtemps connue en solo et en soundsystem, est désormais à la tête du groupe qui porte son nom d’artiste. La créatrice polymorphe est accompagnée de 4 musiciens de grand talent : Olivier Cadet (Ravenal) à la guitare, Anthony Hoarau à la batterie, Vincent Abrantes (François Joron) à la basse et Nicolas Poullet aux percussions, et entend bien faire résonner sa voix dans le concert des musiques de La Réunion.

Leur musicalité et la voix de Jade Jordan vous feront voyager à travers la langue créole, française, anglaise et le langage imaginaire qu’elle affectionne, en passant par la World Music, le ternaire du Maloya, le Reggae ou encore la Soul… Un projet vibrant, à découvrir sur la scène du Bisik pour une des toutes premières fois, un alliage entre musique et art du cirque où le public se retrouve baigné dans un univers mélodique, rythmique, varié de milles saveurs visuelles et auditives…

Un plaisir pour nos sens, qui se poursuivra en deuxième partie de cette soirée surprenante avec Les Dhal Tones, 4 prodiges de la musique réunionnaise, qui s'approprient un style musical que l’on connaît bien : le Maloya, pour créer un univers unique où l’identité de chacun s’exprime à plein.

Ils revisitent les grands classiques des monuments de la musique traditionnelle réunionnaise (Danyel Waro, Alain Peters, Lo Rwa Kaf, et bien d’autres…) en y ajoutant une pointe d'Électro, avec surtout une polyphonie unique qui marque les esprits. Le Maloya fait partie intégrante de la personnalité des membres du groupe: Sami Pageaux Waro (multi instrumentiste, autodidacte) et Bino Waro (percussionniste) tous deux fils de Danyel Waro ; Gilles Lauret (autodidacte aux influences Rock et Maloya) et Damien Mandrin (multi-instrumentiste : flûte, guitare, percussions, …) ; Julien Grégoire (multi-instrumentiste) pour qui le Maloya n'a plus aucun secret. Vous frémirez au son de la kora, du mariage osé basse/batterie et de la flûte. C’est une expérience unique à vivre lors de cette soirée. Une vague de renouveau où les grands classiques feront vibrer les murs du Bisik et vous inciteront à danser, à n’en pas douter.

Une soirée incroyable à ne manquer sous aucun prétexte le vendredi 13 septembre. Un zambrocal musical, fantasque et hautement addictif vivement recommandé !

Vendredi 13 septembre



Ouverture des portes 19hInfos / résa au 0693 63 39 39Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur placeBuvette et restauration sur place